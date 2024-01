​Lonar to belgijski owczarek, który na co dzień pomaga w pracy funkcjonariuszom z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji. To dzięki niemu udało się schwytać sprawcę niebezpiecznego rozboju. Okazał się nim 60-latek.

Lonar, to dzięki niemu schwytano sprawcę rozboju / Policja Wrocławska / Policja Aspirant Robert Pawliszko wraz ze swoim czworonożnym partnerem, owczarkiem belgijskim, uczestniczyli w poszukiwaniach sprawcy niebezpiecznego rozboju, który miał miejsce w centrum Wrocławia. Mężczyzna w trakcie ucieczki przebrał się i porzucił cześć swojej garderoby w jednej z sąsiednich bram. Po nawęszeniu, Lonar podjął trop i po ok 1,5 km doprowadził policjantów w okolicę Arkad Wrocławskich (obszar z dużą liczbą przystanków tramwajowych i autobusowych). Dokładnie w tym rejonie, chwilę później mundurowi z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu zatrzymali 60-letniego sprawcę rozboju - przekazała st. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu. Dumni jesteśmy z Lonara zwanego również Bafem (przypomnijmy, że policyjne psy służbowe posiadają dwa imiona), gdyż pomimo bardzo ciężkich warunków i rozproszeń udało mu się podjąć trop i doprowadzić w rejon, w którym próbował ukryć się przestępca - dodała policjantka. Zobacz również: Alerty hydrologiczne dla Wybrzeża Wschodniego

