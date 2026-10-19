Wjechał w pieszych, zignorował czerwone światło. Nagranie ku przestrodze

RMF24

Przy ul. Borowskiej we Wrocławiu w województwie dolnośląskim kierowca wjechał na skrzyżowanie pomimo czerwonego sygnału świetlnego i potrącił pieszego przechodzącego przez jezdnię na zielonym świetle. Osoba poszkodowana z urazem głowy i nóg trafiła do szpitala. Policja pokazała nagranie i opublikowała apel.

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu poinformowała o groźnym zdarzeniu, do którego doszło przy ul. Borowskiej. Kierowca przejechał na czerwonym świetle, wjeżdżając w pieszych przechodzących przez przejście. Jedna z tych osób trafiła do szpitala.

Nagranie ze zdarzenia służby opublikowały ku przestrodze, by - jak zaznaczono - przypomnieć, że rejon przejścia dla pieszych to miejsce, w którym „kierujący powinien zachować szczególną ostrożność i pełną koncentrację, odpowiednio wcześnie obserwować sytuację na drodze oraz bezwzględnie stosować się do nadawanych sygnałów świetlnych”.

Służby zwróciły się także do pieszych, którzy nie powinni być wpatrzeni w telefon, ani mieć słuchawek w uszach. Za to - mimo posiadanego pierwszeństwa - powinni zawsze obserwować nadjeżdżające pojazdy i upewniać się, że mogą bezpiecznie wejść na jezdnię.

Policja