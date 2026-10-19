Z auta nie zostało prawie nic, dwie osoby nie żyją. Wypadek na Dolnym Śląsku

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Do tragicznego wypadku BMW doszło dziś w nocy na Rozdrożu Izerskim w woj. dolnośląskim. Poinformowała o tym Komenda Powiatowa PSP w Lwówku Śląskim. Samochód z impetem uderzył w drzewo. Zakleszone w nim osoby zmarły na miejscu.

Noga z gazu. Służby pokazały zdjęcia ku przestrodze

Około północy strażacy w Lwówku Śląskim dostali zgłoszenie o wypadku na Rozdrożu Izerskim w powiecie lwóweckim w województwie dolnośląskim.

Samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby zakleszczone w BMW zginęły na miejscu. Służby ku przestrodze pokazały zdjęcia ze zdarzenia. Patrząc na stan auta, można tylko przypuszczać, z jak wielką prędkością poruszało się BMW.

Uwaga na śliską nawierzchnię i wydłużoną drogę hamowania. Noga z gazu! - apeluje do kierowców policja.

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Lwówku Śląskim / Straż pożarna

Komenda Powiatowa PSP w Lwówku Śląskim / Straż pożarna