Z auta nie zostało prawie nic, dwie osoby nie żyją. Wypadek na Dolnym Śląsku

Noga z gazu. Służby pokazały zdjęcia ku przestrodze
Około północy strażacy w Lwówku Śląskim dostali zgłoszenie o wypadku na Rozdrożu Izerskim w powiecie lwóweckim w województwie dolnośląskim.
Samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby zakleszczone w BMW zginęły na miejscu. Służby ku przestrodze pokazały zdjęcia ze zdarzenia. Patrząc na stan auta, można tylko przypuszczać, z jak wielką prędkością poruszało się BMW.
Uwaga na śliską nawierzchnię i wydłużoną drogę hamowania. Noga z gazu! - apeluje do kierowców policja.