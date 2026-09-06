Wielka Wrocławska za nami. Czesi zdominowali podium

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Czech Jan Odlozil na koniu Molly Power wygrał LOTTO Wielką Wrocławską na torze wyścigowym Partynice. To jedyny obiekt w Polsce, specjalizujący się w gonitwach przeszkodowych.

Wielka Wrocławska rozgrywana jest na dystansie 5000 m. Na torze znajdują się 23 przeszkody. To międzynarodowa gonitwa dla pięcioletnich i starszych koni. Pula nagród to 200 tys. zł.

Dżokej Jan Odlozil na koniu Molly Power (fot. Maciej Kulczyński) / PAP

W Wielkiej Wrocławskiej triumfował Czech Jan Odlozil przed swoimi rodakami - Petrem Tumą na koniu Reggaeton i Janem Vaną na Beau Saonis.

Wielka Wrocławska znajduje się w gronie trzech najważniejszych gonitw z przeszkodami w tej części Europy.

To jest Wielka Pardubicka, Gran Premio Merano we Włoszech i Wielka Wrocławska. Europę można podzielić na dwie strefy wyścigów konnych z przeszkodami: pierwszą, do której należy wrocławska gonitwa, i drugą, grupującą gonitwy we Francji, Anglii i Irlandii. Te państwa to potęgi, jeżeli chodzi o wyścigi konne – wyjaśnił dyrektor Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice Jerzy Sawka.

Wielka Wrocławska (fot. Maciej Kulczyński) / PAP