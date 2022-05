Budowy tras tramwajowych na Swojczyce, Jagodno, Klecinę, Maślice i do szpitala przy ul. Borowskiej – to plan rozwoju komunikacji tramwajowej do 2027 r. we Wrocławiu. Zaprezentowały go władze stolicy Dolnego Śląska. Szacowany koszt budowy pięciu nowych tras, wraz z nowym taborem, to ponad 600 mln zł.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk / UM Wrocław / Materiały prasowe

We Wrocławskim Programie Tramwajowym 2.0, który obejmuje priorytetowe inwestycje w infrastrukturę do 2027 r., wskazano budowę pięciu nowych tras. To Swojczyce, Maślice, Jagodno (trasa autobusowa - I etap), Klecina oraz trasa do i do szpitala przy ul. Borowskiej.

To nasze priorytety do 2027 r. z perspektywą unijną do rozliczenia do 2030 r. Już projektujemy trasę na Swojczyce, przystępujemy do realizacji I etapu inwestycji na Jagodno, czyli trasy autobusowej, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu, ale również chcemy ogłosić przetarg na zaprojektowanie trasy na Maślice i wierzę, że stanie się to jeszcze w tym roku. Będzie to trasa o długości 3,2 km, z 9 parami przystanków, biegnąca od Tarczyński Arena do planowanej pętli przy linii kolejowej 273 - powiedział prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Dzięki realizacji tej inwestycji aż 11 tysięcy osób zyska dostęp w odległości 500 m do przystanku tramwajowego. A dzięki parkingom Park&Ride i odpowiedniej integracji z autobusami, trasa tramwajowa na Maślice będzie także nową ofertą komunikacyjną dla Stabłowic i Pracz Odrzańskich - wyliczał włodarz miasta.

Według prezydenta Wrocławia szacowany koszt budowy pięciu nowych tras, wraz z nowym taborem, to ponad 600 mln zł. Nowe inwestycje mają być finansowane przy pomocy środków unijnych. Trasy na Swojczyce, Maślice i Jagodno zostały zgłoszone do KPO, Dolnośląskiego Ładu i Programu Inwestycji Strategicznych. Samorząd liczy też na środki z nowej perspektywy unijnej i nowe programy dla miast.