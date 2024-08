Wystawy, wykłady poświęcone zaginionym dziełom sztuki czy historii księżnej Daisy oraz nocne zwiedzanie - to tylko niektóre z atrakcji rozpoczynającego się w sobotę w Zamku Książ w Wałbrzychu (Dolnośląskie) Letniego Festiwalu Tajemnic. Wydarzenie potrwa do niedzieli.

/ Maciej Kulczyński / PAP

Organizatorzy festiwalu podkreślają, że w zbliżający się weekend Książ zamieni się w „Zamek Sztuki”, w którym – podobnie jak w latach poprzednich – spotkają się „odkrywcy, wielbiciele arcydzieł i poszukiwacze zaginionych skarbów”.

W programie festiwalu znalazły się m.in. trzy wystawy.

To ekspozycja kadrów z filmu "Chłopi" wzbogacona o pokaz tańców ludowych, wystawa prezentująca XIX-wieczne realia trzeciego co do wielkości zamku w Polsce „Książ utracony” oraz ekspozycja przedstawiająca „nieudane rekonstrukcje”.

„Dzieła sztuki są szczególnie interesujące, gdy są cenne, zaginione lub... przeklęte. Opowiemy o tym podczas bloków wykładowych oraz na dodatkowej wystawie specjalnej +Skrytki Grundmanna+” – podkreśliła kierowniczka działu marketingu w Zamku Książ Dorota Karolewska.





W bloku wykładów znalazły się również prelekcje poświęcone księżnej Daisy – angielskiej arystokratce związanej z zamkiem w Pszczynie i Zamkiem Książ - czy tajemnicom podziemnych korytarzy Książa.





Zaplanowano też nocne zwiedzanie zamku.



Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorzy festiwalu przygotowali ciekawą ofertę dla najmłodszych uczestników imprezy.





Festiwal zakończy się w niedzielę.