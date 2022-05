Kilkudziesięciu artystów m.in. z Żytomierza, Kijowa i Lwowa, a także z różnych miast w Polsce wystąpi podczas 24-godzinnego koncertu, który odbędzie się w weekend w Kościele Pokoju w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Wydarzenie jest wyrazem sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie.

/ Kościół Pokoju w Świdnicy / Facebook

Koncert "Razem dla Pokoju. Instytucje kultury wobec wojny" przygotowują wspólnie Świdnicki Ośrodek Kultury, parafia ewangelicko-augsburska, Stowarzyszenie Animatorów Forum Kraków, Społeczna Rada Kultury Dolnego Śląska, Fundacja Dobrych Czasów oraz Otwarta Akademia Kultury z Dniepru.

Wydarzenie rozpocznie się w sobotę 7 maja o godz. 20 i zakończy w niedzielę o tej samej godzinie. Podczas trwającego non stop koncernu wystąpi kilkudziesięciu artystów, którzy spontanicznie zareagowali na apel organizatorów. Zgłosili się m.in. muzycy z Żytomierza, Kijowa, Lwowa, Odessy oraz z różnych miast w Polsce. Połowę repertuaru wykonają Ukraińcy, połowę Polacy. Teatr Narodowy w Kijowie włączy się do akcji, przesyłając swoje nagranie.

Mamy całe spektrum muzycznych możliwości. Od muzyki klasycznej, chóralnej, przez elektroniczną, folklorystyczną, po organową. To będzie muzyczny kolaż, ale także mozaika emocji, ponieważ osią spektaklu będzie czytanie zapisków z obecnej wojny. Niektóre są tak przejmujące, że praca nad tym wydarzeniem nie jest dla mnie łatwa - przyznaje reżyser koncertu Krzysztof Popiołek.

Między muzyką i wojennymi opowieściami będzie również cisza - godzina czuwania w milczeniu, w intencji pokoju.

Pomysł narodził się w gronie kilku osób, ja podsunąłem, żeby było to w Kościele Pokoju. Znam go od wielu lat, uważam, że to jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie, o symbolicznym znaczeniu dla pokoju - mówi Krzysztof Sztark ze Stowarzyszenia Animatorów Forum Kraków.