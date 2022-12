Już jutro (5 grudnia) kierowcy pojadą nowym odcinkiem Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Jego trasa biegnie od ulicy Grota-Roweckiego do Żernik Wrocławskich. Otwarcie kolejnego fragmentu - łączącego Łany z Długołęką - zaplanowano na 20 grudnia.

/ shutterstock / Internet

5 grudnia zostanie otwarty nowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW). Chodzi o 2,5-kilometrową drogę od ulicy Grota-Roweckiego do Żernik Wrocławskich, na wysokości wrocławskiego osiedla Jagodno. Ta inwestycja kosztowała około 33 mln złotych.

Budowa WOW podzielona jest obecnie na trzy etapy. 20 grudnia 2022 roku kierowcy pojadą po raz pierwszy północnym odcinkiem, powstającym między Łanami a Długołęką. Będzie on mieć 10 km długości, a jego budowa pochłonie 164 mln złotych.

/ Dolnośląska Służba Dróg i Kolei / Internet

Do wybudowania pozostanie 5-kilometrowy odcinek od Bielan Wrocławskich przez miejscowość Wysoka do ulicy Grota-Roweckiego. Odcinek ten został już zaprojektowany. Złożono też wniosek o wydanie zgody na rozpoczęcie prac. Po jej uzyskaniu będzie można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Przewidywany termin oddania tego fragmentu obwodnicy to koniec 2024 roku.

Komunikacyjny ring

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wschodnia Obwodnica Wrocławia to jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych na Dolnym Śląsku i największa inwestycja drogowa powstająca w obszarze Wrocławia oraz aglomeracji wrocławskiej.

Cała trasa - składająca się z wcześniej wybudowanych i nowych odcinków - będzie mieć około 30 kilometrów długości. Razem z istniejącą Autostradową Obwodnicą Wrocławia stworzy trasę w kształcie ringu - informuje urząd.