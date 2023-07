Ponad 500 dzieł sztuki, w tym malarstwo, rzeźba, meble, porcelana czy odzież, prezentowanych jest na wystawie "Szaleństwo rokoka!", którą od piątku będzie można zobaczyć w Pawilonie Czterech Kopuł, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Wystawie „Szaleństwo rokoka! Fascynacja rokokiem na Śląsku” / Maciej Kulczyński / PAP

Ekspozycja zatytułowana "Szaleństwo rokoka! Fascynacja rokokiem na Śląsku (XVIII-XXI w.)" to wystawa zorganizowana w ramach jubileuszowego roku 75-lecia Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu dr hab. Piotr Oszczanowski mówił w środę, że ekspozycja jest wspólnym dziełem 17 kuratorów. Udało się zintegrować kuratorów wokół ambitnego, nieoczywistego, zaskakującego zjawiska jakim było rokoko. Do dziś dyskutujemy, czy ten styl ma prawo funkcjonować, czy ma rację bytu, czy nie jest tylko teoretyczną deklaracją historyków sztuki. Nasza wystawa prezentuje dowody na to, że ta niezwykła stylistyka została uznana przez wielu ówczesnych artystów i mieszkańców Śląska za atrakcyjną - mówił Oszczanowski.

Dodał, że fascynacja rokokiem nie wybrzmiała wraz z końcem XVIII w. Trwała przez cały wiek XIX i przybrała postać neorokoka. I dziś jest ta stylistyka inspirująca, o czym świadczy pokazywana na naszej wystawie instalacja Olafa Brzeskiego - mówił Oszczanowski.

Dodał, że rokoko to stylistka, w której "oddano całkowitą swobodę wyobraźni i fantazji".

Na wystawie prezentowanych jest ponad 500 dzieł sztuki - od malarstwa, rzeźby i grafiki, poprzez złotnictwo, meble, porcelanę, ubiory i akcesoria mody aż po fotografię i instalacje wideo.

Wśród przykładów malarstwa i rzeźby śląskiego rokoka zwiedzający będą mogli zobaczyć dzieła m.in. F.A. Schefflera, Canutusa, J.G. Ernsta, F.A. Sebastiniego czy J.G. Lehnerta. Prezentowane są też dzieła europejskich przedstawicieli tego stylu, w tym m.in. Pesne’a, Platzera czy Coccorante’a.

Na wystawie pokazywane są też m.in. relikwie z dawnego wyposażenia wrocławskiego Pałacu Królewskiego - meble, obrazy, przykłady serwisu porcelanowego zwanego Breslauer Stadtschloss, XVIII-wieczne zwierciadło czy żyrandol. Oprócz tego prezentowane są XVIII-wieczne stroje, rzemiosło artystyczne, czy wnętrza neorokokowej kaplicy pałacu w Konarach k. Strzelina.

Wystawę otwierają i kończą instalacje współczesnych artystów - Olafa Brzeskiego i Roberta Sochackiego.

Ekspozycję można zwiedzać do 14 stycznia.