Zdjęcia ulicy Legnickiej sprzed 100 lat opublikowano na oficjalnym portalu internetowym Wrocławia. To jedna z najważniejszych ulic w stolicy Dolnego Śląska. Teraz czekają ją zmiany - rusza wielkie zazielenianie, podczas którego posadzonych zostanie kilkaset drzew.

/ fot. fotopolska.eu / Internet

Fotografie pochodzą z archiwum fotopolska.eu.

Ulica Legnicka ma 3,5 kilometra długości. Biegnie od placu Jana Pawła II w kierunku zachodnim aż do ul. Na Ostatnim Groszu. Przed wojną fragment od fosy miejskiej do pl. Strzegomskiego nosił nazwę Friedrich-Wilhelm-Straße, a odcinek od pl Strzegomskiego do ul. Na Ostatnim Groszu - nazywał się Frankfurterstraße.

W czasie II wojny światowej Legnicka została prawie całkowicie zniszczona. Pozostało tylko kilka kamienic, budynki rzeźni miejskiej i zabudowania zajezdni tramwajowej - napisał portal wroclaw.pl.

/ fot. fotopolska.eu / Internet

Legnicką czekają zmiany

Obecnie rusza wielkie zazielenienie ulicy Legnickiej i Lotniczej. Miasto chce posadzić 932 drzewa. Pierwsze z nich to lipa. Dziś pojawiła się na placu Strzegomskim.

Jak zapowiada spółka Wrocławskie Inwestycje kilkaset pierwszych drzew pojawi się na Legnickiej i Lotniczej jeszcze jesienią tego roku. Kolejna partia ma być sadzona wiosną przyszłego roku. Drzewa przyjadą w większości z Holandii, ze szkółki z ponad 100-letnim stażem. Specjaliści wybrali 16 gatunków. Będą to m.in.: lipy szerokolistne, jesiony wyniosłe, klony pospolite, brzozy brodawkowate, leszczyny tureckie, kasztanowce czerwone, ambrowce amerykańskie, platany klonolistne.

Decyzje o doborze gatunków zostały podjęte po analizie istniejących drzew w okolicy, tak aby zieleń była spójna w krajobrazie miasta. Wybrane zostały także drzewa, które będą dobrze sobie radziły w trudnych warunkach miejskich przy ruchliwych arteriach komunikacyjnych - podkreśla dr hab. Monika Ziemiańska, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego, konsultant Wrocławskich Inwestycji.



/ Wrocławskie Inwestycje / Materiały prasowe

Kilkanaście drzew ma pojawić się w bliskim sąsiedztwie przystanków tramwajowych, tam gdzie jest to możliwe technicznie po analizie istniejącej infrastruktury podziemnej. Bardzo ważnym elementem będzie wymiana gruntu pod nasadzenia. Wymienionych będzie kilka metrów sześciennych gruntu przy każdym drzewie.

Drzewa to naturalne klimatyzatory miasta, filtry gleby, wody i powietrza - obniżają temperaturę, zatrzymują deszczówkę, która inaczej trafiłaby do studzienek, poprawiają jakość powietrza. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Wiemy jak to jest ważne, dlatego cieszę się że ponad 900 drzew pojawi się tutaj wzdłuż ulicy Legnickiej i Lotniczej - mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.