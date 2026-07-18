„Unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych”. Pilny apel gminy

Powiat głogowski - służby postawione na równe nogi
W sobotni poranek w gminie Jerzmanowa w województwie dolnośląkim odbyło się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko w związku z zagrożeniem, przed którym ostrzegają władze i służby - grasującą pumą. Już w czwartek mieszkańcy gminy Pęcław na Dolnym Śląsku otrzymali ostrzeżenia. Dziś władze powiatu głogowskiego oraz gminy Jerzmanowa wystosowali pilny apel.
„ALERT! Szanowni Państwo! Informujemy, że na podstawie materiałów z fotopułapek potwierdzono obecność dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych, które prawdopodobnie znajduje się na terenie Gmina Jerzmanowa. O godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie PCZK. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi: unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych i zadrzewionych. W przypadku zauważenia zwierzęcia prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu – nie podejmujcie prób zbliżania się, płoszenia ani dokarmiania! Pozamykajcie wszelkie zwierząt domowe, zwróćcie szczególną uwagę na dzieci!” - ostrzega m.in. Anna Obolewicz, wójt gminy Jerzmanowa.
W razie zauważenia zwierzęcia należy dzwonić pod nr 112. Władze zapewniają, że służby są w pełni zaangażowane i przez całą dobę monitorują sytuację, pozostając w kontakcie z właściwymi instytucjami.
Jak zachować się w przypadku trafienia na pumę?
- Absolutnie nie próbuj uciekać - wtedy puma potraktuje cię jak ofiarę,
- nie kucaj ani nie schylaj się, a wręcz zrób wszystko, by wydać się większy, np. podnieś ręce,
- ustąp jej drogi - daj zwierzęciu jasną ścieżkę ucieczki, ale poruszaj się bardzo powoli i nie odwracaj się do niego plecami,
- mów głośno, stanowczo i nisko, ale unikaj piskliwych krzyków,
- jeśli wyczujesz, że puma chce zaatakować, użyj wszystkiego, co masz pod ręką (gałęzi, kamieni, plecaka, staraj się uderzać w głowę i pysk zwierzęcia.