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„Unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych”. Pilny apel gminy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 18 lipca (13:33)

„Na podstawie materiałów z fotopułapek potwierdzono obecność dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych, które prawdopodobnie znajduje się na terenie gminy. Odbyło się posiedzenie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych i zadrzewionych (...), pozamykajcie wszelkie zwierząt domowe, zwróćcie szczególną uwagę na dzieci!” - zaapelowała dziś Gmina Jerzmanowa w powiecie głogowskim w województwie dolnośląskim.

„Unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych”. Pilny apel gminy
Fot. Michał Wnuk - Starosta Głogowski /materiały udostępnione
  • Na terenie gminy Jerzmanowa w powiecie głogowskim potwierdzono obecność dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych, prawdopodobnie pumy.
  • Mieszkańcy są proszeni o unikanie spacerów w lasach i zadrzewionych terenach, zabezpieczenie zwierząt domowych oraz szczególną uwagę na dzieci.
  • Jak zachować się w przypadku bezpośredniego kontaktu z tym groźnym drapieżnikiem? O tym poniżej.
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Powiat głogowski - służby postawione na równe nogi 

W sobotni poranek w gminie Jerzmanowa w województwie dolnośląkim odbyło się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko w związku z zagrożeniem, przed którym ostrzegają władze i służby - grasującą pumą. Już w czwartek mieszkańcy gminy Pęcław na Dolnym Śląsku otrzymali ostrzeżenia. Dziś władze powiatu głogowskiego oraz gminy Jerzmanowa wystosowali pilny apel.

„ALERT! Szanowni Państwo! Informujemy, że na podstawie materiałów z fotopułapek potwierdzono obecność dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych, które prawdopodobnie znajduje się na terenie Gmina Jerzmanowa. O godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie PCZK. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi: unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych i zadrzewionych. W przypadku zauważenia zwierzęcia prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu – nie podejmujcie prób zbliżania się, płoszenia ani dokarmiania! Pozamykajcie wszelkie zwierząt domowe, zwróćcie szczególną uwagę na dzieci!” - ostrzega m.in. Anna Obolewicz, wójt gminy Jerzmanowa.

W razie zauważenia zwierzęcia należy dzwonić pod nr 112. Władze zapewniają, że służby są w pełni zaangażowane i przez całą dobę monitorują sytuację, pozostając w kontakcie z właściwymi instytucjami.

 

Jak zachować się w przypadku trafienia na pumę?

  • Absolutnie nie próbuj uciekać - wtedy puma potraktuje cię jak ofiarę,
  • nie kucaj ani nie schylaj się, a wręcz zrób wszystko, by wydać się większy, np. podnieś ręce,
  • ustąp jej drogi - daj zwierzęciu jasną ścieżkę ucieczki, ale poruszaj się bardzo powoli i nie odwracaj się do niego plecami,
  • mów głośno, stanowczo i nisko, ale unikaj piskliwych krzyków,
  • jeśli wyczujesz, że puma chce zaatakować, użyj wszystkiego, co masz pod ręką (gałęzi, kamieni, plecaka, staraj się uderzać w głowę i pysk zwierzęcia.
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Źródło: RMF24
Tagi: Dolny Śląsk puma pilny apel

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