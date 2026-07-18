„Unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych”. Pilny apel gminy

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„Na podstawie materiałów z fotopułapek potwierdzono obecność dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych, które prawdopodobnie znajduje się na terenie gminy. Odbyło się posiedzenie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych i zadrzewionych (...), pozamykajcie wszelkie zwierząt domowe, zwróćcie szczególną uwagę na dzieci!” - zaapelowała dziś Gmina Jerzmanowa w powiecie głogowskim w województwie dolnośląskim.

Powiat głogowski - służby postawione na równe nogi

W sobotni poranek w gminie Jerzmanowa w województwie dolnośląkim odbyło się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko w związku z zagrożeniem, przed którym ostrzegają władze i służby - grasującą pumą. Już w czwartek mieszkańcy gminy Pęcław na Dolnym Śląsku otrzymali ostrzeżenia. Dziś władze powiatu głogowskiego oraz gminy Jerzmanowa wystosowali pilny apel.

„ALERT! Szanowni Państwo! Informujemy, że na podstawie materiałów z fotopułapek potwierdzono obecność dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych, które prawdopodobnie znajduje się na terenie Gmina Jerzmanowa. O godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie PCZK. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi: unikajcie spacerów, zwłaszcza po terenach leśnych i zadrzewionych. W przypadku zauważenia zwierzęcia prosimy o zachowanie bezpiecznego dystansu – nie podejmujcie prób zbliżania się, płoszenia ani dokarmiania! Pozamykajcie wszelkie zwierząt domowe, zwróćcie szczególną uwagę na dzieci!” - ostrzega m.in. Anna Obolewicz, wójt gminy Jerzmanowa.

W razie zauważenia zwierzęcia należy dzwonić pod nr 112. Władze zapewniają, że służby są w pełni zaangażowane i przez całą dobę monitorują sytuację, pozostając w kontakcie z właściwymi instytucjami.

Puma na Dolnym Śląsku, fot. Michał Wnuk - Starosta Głogowski / materiały udostępnione

Jak zachować się w przypadku trafienia na pumę?