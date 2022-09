Złotoryjski klub żeglarski zgłosił kradzież motorówki i przyczepy służącej do jej transportu. Sprzęt o łącznej wartości 30 tys. zł policjanci odkryli w okolicznym lesie. Trwają poszukiwania sprawców przestępstwa.

Skradzioną motorówkę znaleziono w lesie / Dolnośląska Policja / Policja

Policjanci w Złotoryi otrzymali zgłoszenie o włamaniu do pomieszczenia gospodarczego. Skradziona została motorówka i przyczepa służąca do jej transportu. Sprzęt należał do miejscowego klubu żeglarskiego, który oszacował straty na 30 tys. zł.

Po kilku dniach mundurowi znaleźli łódź. Precyzyjnie zamaskowana siatką i gałęziami drzew była ukryta w lesie. Sprzęt zostanie oddany do klubu żeglarskiego.

Postępowanie w tej sprawie trwa. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia i ustalają sprawców kradzieży.