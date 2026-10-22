Ukradł 500 litrów paliwa z koparek pracujących przy budowie drogi ekspresowej. Łup przewoził rowerem

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Policjanci z Sobótki (woj. dolnośląskie) zatrzymali 21-letniego mieszkańca powiatu wrocławskiego podejrzanego o wielokrotne kradzieże oleju napędowego z koparek pracujących przy budowie drogi ekspresowej. Mężczyzna miał transportować skradzione paliwo rowerem, a następnie sprzedawać je przypadkowo napotkanym osobom po okazyjnej cenie.

500 litrów paliwa zniknęło z budowy

Według ustaleń śledczych sprawca w ciągu kilku tygodni ukradł łącznie około 500 litrów oleju napędowego z koparek pracujących przy budowie drogi ekspresowej w jednej z okolicznych miejscowości na Dolnym Śląsku.

Mężczyzna miał transportować skradziony towar rowerem i sprzedawać go po okazyjnej cenie.

Policjanci przeszukali teren oraz posesję należącą do zatrzymanego. Na miejscu znaleziono plastikowe beczki wypełnione paliwem.

Jak podkreślają funkcjonariusze, to już kolejna tego typu sprawa w ostatnich miesiącach. Wcześniejsze kradzieże oraz zatrzymania miały miejsce w lipcu i sierpniu tego roku.

Zarzuty i groźba surowej kary

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 21-latkowi trzech zarzutów: kradzieży z włamaniem, kradzieży oraz uszkodzenia mienia. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zwracają uwagę, że wysokie ceny paliw sprawiają, że olej napędowy staje się coraz częstszym celem złodziei.

Funkcjonariusze apelują o ostrożność przy zakupie paliwa z niepewnych źródeł.

Zakup paliwa pochodzącego z kradzieży może wiązać się z konsekwencjami prawnymi - ostrzegają.

Źródło: Policja Wrocław