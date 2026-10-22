Ogromny przemyt udaremniony na Lotnisku Chopina. Zatrzymany obywatel Grecji

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Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej udaremnili próbę przemytu niemal 45 kilogramów marihuany na Lotnisku Chopina w Warszawie. Do zdarzenia doszło po przylocie samolotu z Bangkoku. W ręce służb wpadł 33-letni obywatel Grecji, który – jak się okazało – przewoził w swoich walizkach narkotyki warte ponad 2,2 miliona złotych.

Jak informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk, na Lotnisku Chopina w Warszawie służby udaremniły ogromny przemyt narkotyków, które ukryte były w dwóch walizkach.

Mężczyzna został wytypowany do rutynowej kontroli po odebraniu bagażu. Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej przekazała, że obywatel Grecji nie potrafił podać kodu do walizek.

Po siłowym otwarciu bagażu funkcjonariusze natrafili na pakiety z zielonym suszem, zapakowane próżniowo i owinięte taśmą.

Marihuana warta fortunę

Łącznie w walizkach znajdowało się 44,9 kg marihuany. Czarnorynkowa wartość przechwyconych narkotyków przekracza 2,2 mln złotych.

Właścicielem dwóch walizek okazał się 33-letni obywatel Grecji, który przyleciał do Warszawy z Bangkoku – przekazała Justyna Pasieczyńska.

Fot. KAS

Mężczyzna został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za przywóz znacznych ilości środków odurzających grozi mu od 3 do nawet 20 lat więzienia oraz wysoka grzywna.

Rekordowy przemyt sprzed 14 lat

Rekordowy przemyt w historii ruchu pasażerskiego na Lotnisku Chopina miał miejsce w listopadzie 2012 roku. Wtedy troje Polaków próbowało przewieźć w walizkach aż 47,5 kg kokainy z Dominikany.