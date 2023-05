Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu trzech samochodów osobowych na autostradzie A4 między węzłami Brzezimierz i Wrocław Wschód. Jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło po godz. 11.00 na 177. kilometrze autostrady A4 na wysokości Brzezimierza. Na jezdni w kierunku Wrocławia zderzyły się trzy samochody osobowe. W wypadku ranne zostały trzy osoby - poinformował dyżurny dolnośląskiego oddziału GDDKiA.



Początkowo zablokowany był jeden pas ruchu. Obecnie jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Dyżurny GDDKiA przekazał, że w miejscu wypadku utworzył się korek o długości ok. pięciu kilometrów. Utrudnienia mogą potrwać ok. 2,5 godziny.