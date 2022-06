Prokuratura Regionalna we Wrocławiu oskarżyła trzy osoby o kupowanie tzw. "pustych faktur" i składanie nieprawdziwych zeznań podatkowych. Według śledczych, w wyniku oszustwa podatkowego Skarb Państwa stracił ponad 500 tys. zł.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Akt oskarżenia w sprawie oszust podatkowych, który został przesłany przez wrocławskich prokuratorów do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, to efekt śledztwa dotyczącego działalności kilku zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Poznania, Rzeszowa oraz innych miejscowości, a także poza jego granicami kraju.

Członkowie tych grup zajmowali się przestępstwami skarbowymi; łącznie zarzutami do tej pory objęto 114 podejrzanych - przekazała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka. Aktami oskarżenia, które trafiły do poznańskich i warszawskich sądów, do tej pory objęto łącznie 27 osób.

W śledztwie ustalono kilka mechanizmów popełniania oszustw podatkowych związanych z fikcyjnym wystawieniem faktur jak również sposobów ich dystrybuowania, w tym mechanizm popełniania oszustw podatkowych związanych z wystawianiem fikcyjnych faktur i ogłoszeniami typu "dam koszty" - podała prok. Bylicka.

Ostatnim z aktów oskarżenia, sporządzonym przez wrocławskich śledczych, objęto trzy osoby.

Oskarżeni prowadzili jednoosobowe działalności gospodarcze, w ramach których nabywali tzw. "puste faktury". Mimo że dokumenty te nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, oskarżeni ujmowali je w księgach, a ich wartości uwzględniali w deklaracjach podatkowych po stronie naliczonego podatku od towarów i usług oraz kosztów uzyskania przychodów, co umożliwiało im uchylenie się od opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług oraz należnym podatkiem dochodowym - tłumaczyła przestępczy proceder prokurator.

Według śledczych, w wyniku oszustw podatkowych, których dopuściła się trójka oskarżonych, Skarb Państwa stracił 550 tys. zł.