We wrocławskim ZOO na świat przyszła samiczka takina złotego. To jeden z najrzadszych gatunków zwierząt w ogrodach zoologicznych. Jego hodowlę prowadzi zaledwie 13 z nich na całym świecie. Takiny to bardzo ciekawe zwierzęta. Wyglądem przypominają krzyżówkę kozy, antylopy i niedźwiedzia.

Mała samiczka takina złotego / ZOO Wrocław / Facebook

Zarówno u samca i samicy występują rogi. U samca troszeczkę większe. Samiec jest masywniejszy od samicy i ma ten żółto-złoty kolor, złote runo - tłumaczy Łukasz Karolik, opiekun zwierząt we wrocławskim ogrodzie zoologicznym.

Mała przyszła na świat w kwietniu. Jej rodzicami są Zhaoze i Xiang. Jak pisze wrocławskie ZOO, jest zdrowa i przebywa pod troskliwym okiem mamy niemal "depcząc jej po raciach".

Naszego małego takina na razie trzymamy na oddzielnym wybiegu z mamusią, żeby się troszeczkę ogarnął. Dopiero po jakimś czasie puścimy go na duży wybieg. To mały osobnik, waży około 8 kg. Jest bardzo przywiązany do mamy. Podąża za nią krok w krok. Na razie jego głównym pożywieniem jest mleko matki - dodaje opiekun.

W Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu w ubiegłym roku przyszły dwa takiny złote / Maciej Kulczyński / PAP

Wrocławski ogóród informuje, że w naturze takiny złote występują tylko w jednej, chińskiej prowincji - Shaanxi. Zamieszkują góry i ich okolice poruszając się na wysokości do 4 500 m n.p.m. Choć ich krewniakami są owce i kozy, to są dużo większe - osiągają do 2,2 m długości ciała przy 1,4 wysokości i masie ciała nawet 350 kg. Do tego mają nietypową budowę ciała - przypominają krzyżówkę kozy, antylopy i niedźwiedzia.

Należą do gatunków wrażliwych na wyginięcie. Największym zagrożeniem są dla nich wylesienia, polowania i fragmentacja siedlisk - czytamy na profilu Facebookowym wrocławskiego ZOO.

Dorosły osobnik takina złotego / PAP/EPA