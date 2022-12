Przed nami bardzo zimna noc. Jak ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południu Polski termometry mają pokazywać nawet blisko minus 20 stopni Celsjusza. Silny mróz to duże zagrożenie dla osób bezdomnych - przypomina dolnośląska policja.

/ Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W całej Polsce trwa policyjna akcja "Zima". Funkcjonariusze sami docierają do tych, którzy mieszkają w altanach czy pustostanach. Informują ich o adresach ogrzewalni, noclegowni i schronisk dla osób bezdomnych. A także o miejscach, w których mogą zjeść darmowy posiłek. W razie konieczności policjanci przewożą potrzebujących do ośrodków.

Mundurowi apelują też do nas, by reagować, jeśli zobaczymy kogoś leżącego na przykład na ławce czy chodniku. Czasami jeden telefon może uratować czyjeś życie - podkreśla policja.

Jeżeli z jakichś powodów nie chcemy podchodzić do takiej osoby, wystarczy że poinformujemy właściwe służby. Zadzwonimy na numer alarmowy 112. Wtedy operator przekieruje to zgłoszenie do właściwej służby. Do policji, straży miejskiej albo pogotowia. Ważne jest żebyśmy zostali do przyjazdu służb przy tej osobie, bo jej życie czy zdrowie jest w tym momencie zagrożone - podkreśla mł. asp. Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jak informują policjanci - szczególną uwagę należy zwrócić na osoby nietrzeźwe, przebywające samotnie na dworze. Percepcja po spożyciu alkoholu jest na tyle zachwiana, że osoby mocno odurzone alkoholem, mogą nie odczuwać mrozu i w konsekwencji może to doprowadzić nawet do śmierci z wychłodzenia - zaznaczono w komunikacie.