Trwają poszukiwania sprawcy kryminalnego zdarzenia, do którego doszło we Wrocławiu. Policja nie ujawnia jego szczegółów, ale potwierdza, że miało miejsce wczoraj około 22:30 przy ulicy Sudeckiej. Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie, na miejscu doszło do strzelaniny. Poszukiwany w związku z tym zdarzeniem jest Maksymilian Faściszewski.

/ Policja Po godzinie 22:30 doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji - zdarzenia z udziałem dwóch wrocławskich policjantów. Przebywają obecnie w szpitalu i ich życiu zagraża niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze prowadzą szeroko zakrojone działania poszukiwawcze za 44-letnim mężczyzną, który ma bezpośredni związek z tym zdarzeniem. Może on być niebezpieczny - informuje Łukasz Dutkowiak z KWP we Wrocławiu. Do mieszkańców Wrocławia rozesłano alert RCB. Według RCB mężczyzna może próbować zmienić swój wizerunek, aby uniknąć rozpoznania. Wizerunek poszukiwanego Maksymiliana Faściszewskiego Maksymilian Faściszewski poszukiwany jest listem gończym za różne przestępstwa, może być uzbrojony i niebezpieczny. Ma 170 cm wzrostu, blond włosy, jest szczupłej budowy ciała, nosi okulary. W chwili zdarzenia miał bluzę z kapturem. Poszukiwany Maksymilian Faściszewski / Dolnośląska Policja / Tak wygląda poszukiwany Maksymilian Faściszewski / Policja Co robić jeśli na ulicy zauważymy poszukiwanego? Jeżeli idąc ulicą bądź przejeżdżając samochodem zauważymy mężczyznę, który odpowiada rysopisowi, należy nie podejmować samodzielnych działań. Mężczyzna może być niebezpieczny i posiadać niebezpieczne przedmioty. Prosimy o zawiadomienie najbliższej jednostki policji lub wykonanie połączenia na numer alarmowy 112 - podkreślił w rozmowie z RMF FM aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik dolnośląskiej policji. Stan rannych policjantów Z informacji przekazanych przez policję wynika, że dwóch rannych funkcjonariuszy zostało hospitalizowanych. Ich stan jest obecnie krytyczny i zagrażający życiu - przekazał sp. szt. Łukasz Dutkowiak. Na miejscu zdarzenia działa grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z prokuratorem. Mundurowi nie informują o szczegółach zdarzenia. Według naszych nieoficjalnych informacji na ul. Sudeckiej doszło do strzelaniny. Zobacz również: ​Miasto chce wybudować nową kładkę nad fosą

