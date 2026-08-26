Stary Base Camp powrócił w Karkonosze

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Już po raz drugi Festiwal Stary Base Camp odbył się w dniach 22 i 23 sierpnia 2026 roku w Sobieszowie, nieopodal Jeleniej Góry. Wydarzenie przyciągnęło miłośników gór, muzyki i aktywnego wypoczynku. Uczestnicy mogli wziąć udział w licznych warsztatach, prelekcjach podróżniczych oraz koncertach plenerowych. Organizatorzy zadbali także o strefę gastronomiczną oraz atrakcje dla rodzin z dziećmi. Festiwal, zlokalizowany u podnóża Karkonoszy, stworzył wyjątkową atmosferę sprzyjającą integracji i wymianie doświadczeń między pasjonatami górskich wypraw.

Podczas festiwalu Stary Base Camp 2026 w Sobieszowie gośćmi były m.in. wybitne polskie himalaistki: Anna Okopińska, Anna Panejko-Pankiewicz, Danuta Wach (Gellner), Aniela Łukaszewska „Aćka”, Ewa Szcześniak oraz himalaiści: Krzysztof Wielicki, Leszek Cichy, Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Janusz Kuliś, Marian Sajnog, Walenty Fiut, Zdzisław „Dziki” Jakubowski czy. Wśród prelegentów znaleźli się także inni znani podróżnicy i eksperci związani z górami i alpinizmem. Ich wystąpienia dotyczyły zarówno historii polskiego himalaizmu, jak i współczesnych wyzwań związanych z wyprawami wysokogórskimi.

Lubię tu przyjeżdżać, bo to jedyna okazja, by się spotkać z koleżankami i kolegami z dawnych czasów – mówi Leszek Cichy, pierwszy zdobywca zimowego Mount Everest.

Tutaj się nawet godzą ludzie pokłóceni ze sobą od wielu lat – dodaje z uśmiechem Anna Okopińska, jedna z pierwszych Polek, które weszły na ośmiotysięcznik.

Jeden dzień festiwalowy poświęcony był kulturze i filozofii Indii, Bhutanu, Nepalu, ale było nie tylko o „duchowych rzeczach”, ale też nadzwyczaj praktycznych, czyli jak pojechać do tych krajów, czego się wystrzegać, jak się tam zachowywać oraz jak mądrze pomagać ludziom w tych krajach.

Ideą Festiwalu Stary Base Camp jest to, by oddać głos organizatorom, ratownikom, kierowcom, filmowcom, rodzinom, uczestnikom zaplecza wypraw oraz wszystkim cichym bohaterom, bez których wielkie ekspedycje nie mogłyby się wydarzyć.

Celem organizatorów tego wydarzenia jest pokazanie himalaizmu jako część kultury: przez archiwa, fotografię, film, literaturę, muzykę, przedmioty, codzienność wypraw oraz żywą kulturę Nepalu i krajów Himalajów. Ważne jest także łączenie „himalajskich legend” i młodego pokolenia, ludzi gór i mieszkańców regionu, a także Polaków i Nepalczyków.