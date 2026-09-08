„Stabilność w czasach zmian”. Rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Ci politycy pojawią się w Karpaczu
Z informacji przekazanych na stronie internetowej Forum Ekonomicznego wynika, że zaplanowano ponad 500 debat i zaproszono ponad 6 000 gości.
Udział w tegorocznym Forum potwierdzili m.in.: wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie: zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda; funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska; infrastruktury Dariusz Klimczak; energii Miłosz Motyka; nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
We wtorek o perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej będzie mówił na głównej scenie Forum Ekonomicznego wicepremier Czarnogóry ds. zagranicznych i europejskich Filip Ivanović.
Do Karpacza mają również przyjechać m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki czy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.
W czasie dwóch pierwszych dni Forum obecny ma być były prezydent Andrzej Duda. We wtorek zaplanowano jego udział w panelu „Nauka i uniwersytet a świat ideologii.”
Kto zostanie Człowiekiem Roku?
Tradycją Forum Ekonomicznego jest wręczenie nagrody Człowieka Roku oraz wyróżnienia dla zasłużonych podmiotów gospodarczych. Pierwszy z tytułów przed rokiem otrzymał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firmą roku została wówczas spółka PKP Intercity.
Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu po raz siódmy (wcześniej odbywało się w Krynicy Zdroju).
Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich.