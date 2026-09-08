„Stabilność w czasach zmian”. Rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu

RMF24

Dziś rusza 35. edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wydarzenie potrwa do czwartku, a wśród gości mają być zarówno ministrowie obecnego rządu, jak i kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek czy były prezydent Andrzej Duda. Hasłem przewodnik wydarzenia jest „Architektura nowego porządku – stabilność w czasach zmian”.

Dziś rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu (zdj. z 2025 r., fot. Jarek Praszkiewicz)

Dziś rusza Forum Ekonomiczne w Karpaczu (zdj. z 2025 r., fot. Jarek Praszkiewicz) / PAP

Ci politycy pojawią się w Karpaczu

Z informacji przekazanych na stronie internetowej Forum Ekonomicznego wynika, że zaplanowano ponad 500 debat i zaproszono ponad 6 000 gości.

Udział w tegorocznym Forum potwierdzili m.in.: wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz ministrowie: zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda; funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz; klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska; infrastruktury Dariusz Klimczak; energii Miłosz Motyka; nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.

We wtorek o perspektywie rozszerzenia Unii Europejskiej będzie mówił na głównej scenie Forum Ekonomicznego wicepremier Czarnogóry ds. zagranicznych i europejskich Filip Ivanović.

Do Karpacza mają również przyjechać m.in. prezydencki minister Marcin Przydacz, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki czy wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek.

W czasie dwóch pierwszych dni Forum obecny ma być były prezydent Andrzej Duda. We wtorek zaplanowano jego udział w panelu „Nauka i uniwersytet a świat ideologii.”

Kto zostanie Człowiekiem Roku?

Tradycją Forum Ekonomicznego jest wręczenie nagrody Człowieka Roku oraz wyróżnienia dla zasłużonych podmiotów gospodarczych. Pierwszy z tytułów przed rokiem otrzymał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Firmą roku została wówczas spółka PKP Intercity.

Forum Ekonomiczne organizowane jest w Karpaczu po raz siódmy (wcześniej odbywało się w Krynicy Zdroju).

Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia od początku jego istnienia jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich.