Rozpoczął się sezon narciarski w Karkonoszach na Dolnym Śląsku. W weekend pierwsi narciarze i snowboardziści będą mogli korzystać z wyciągów do godz. 21, a w tygodniu do godz. 16. Wyciąg narciarski jest czynny codziennie od godziny 9.

Karpacz w Karkonoszach / Shutterstock

Stacja narciarska Winterpol Karpacz poinformowała, że inauguracja sezonu narciarskiego odbyła się w sobotę 3 grudnia, a naśnieżanie stoków w Białym Jarze pomimo dodatnich temperatur rozpoczęło się już z początkiem listopada.

Było to możliwe dzięki innowacyjnemu urządzeniu, jakim jest fabryka śniegu (tzw. Snow Factory). Umożliwia ono produkcję śniegu nawet w dodatnich temperaturach tych sięgających do +20 stopni Celsjusza. Kluczowe w całym procesie przygotowań do sezonu zimowego były również opady śniegu i ujemne temperatury, które pojawiły się w połowie listopada i umożliwiły uruchomienie tradycyjnego systemu naśnieżania - podano w komunikacie.

Jak powiedział Grzegorz Głód ze stacji narciarskiej Winterpol Karpacz, "cieszymy się, że podobnie, jak co roku, udało nam się przygotować nasze stoki tak, by otworzyć sezon z początkiem grudnia".

Maksymalnie wykorzystaliśmy dni z wysokimi przymrozkami, dzięki temu udało nam się wyprodukować odpowiednią ilość śniegu, tak by otwarcie sezonu stało się faktem - dodał.

W Białym Jarze w weekend 3-4 grudnia narciarze z wyciągu będą mogli korzystać w godzinach 9-21, natomiast w tygodniu od poniedziałku do czwartku kolej linowa będzie czynna od g. 9 do 16.

Dla narciarzy udostępniono jedną trasę o długości 1100 m, a na pozostałych trasach będą prowadzone prace związane z naśnieżaniem. Czynne również są wypożyczalnie sprzętu oraz szkoła narciarsko-snowboardowa.