Miasto musi wykonać szybki - bo tygodniowy - remont fragmentu torowiska na ulicy Borowskiej, przy wrocławskim Dworcu Autobusowym. Prace ruszają dziś (11.03). Powodują konieczność zmiany tras tramwajów, bo wiążą się dla nich z brakiem przejazdu między Dworcem Głównym, a ul. Glinianą. W czasie trwania remontu zamiast tramwaju pojedzie tam autobus.

Maciej Kulczyński / Zdjęcie ilustracyjne / PAP

Jak informuje wrocławski Ratusz - tramwaje linii 8 przez tydzień będą kierowane objazdem w obu kierunkach od ulicy Piotra Skargi przez ulicę Teatralną, Świdnicką, Piłsudskiego, Małachowskiego, Pułaskiego do ulicy Hubskiej z pominięciem przystanków: "Wzgórze Partyzantów", "Dworzec Autobusowy", "Joannitów" i "Gajowa".

Także tramwaje linii 9 będą jeździć objazdem w jedną i drugą stronę od ulicy Sienkiewicza przez ulicę Wyszyńskiego, most Pokoju, plac Społeczny, plac Wróblewskiego, ulicę Pułaskiego, Hubską i Glinianą do ulicy Dyrekcyjnej. Pomijane przystanki to: "pl. Bema", "Hala Targowa", "pl. Nowy Targ", "Galeria Dominikańska", "Wzgórze Partyzantów", "Dworzec Główny" i "Dworzec Autobusowy".



Tramwaje linii 15 zostaną skierowane objazdem od ulicy Piłsudskiego przez ulicę Małachowskiego, Pułaskiego, Hubską i Glinianą do ulicy Dyrekcyjnej. W tym przypadku nie będzie ich na przystankach: "Dworzec Główny (Stawowa)" i "Dworzec Autobusowy".



Dla tramwajów linii 31 i 32 wyznaczono objazd od ulicy Piłsudskiego przez ulicę Małachowskiego, Pułaskiego do ulicy Hubskiej z pominięciem przystanków: "Dworzec Główny (Stawowa)", "Dworzec Autobusowy", "Joannitów" i "Gajowa".

Autobus za tramwaj

Na odcinku Dworzec Główny - Gliniana/Gajowa - Dworzec Główny będzie kursować okresowa linia autobusowa nr 708.



Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 8, 9, 15, 31 lub 32 będą mogli kontynuować podróż autobusami linii 708.



Powyższa zasada będzie również obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet zachowa ważność nie dłużej niż przez 90 minut.



Tramwaje powrócą na ulicę Borowską i przystanek "Dworzec Autobusowy" w sobotę, 18 marca.