Do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu, w pierwszym etapie rekrutacji zakwalifikowano 9,9 tys. osób spośród prawie 11,2 tys. Zostało jeszcze 1300 wolnych miejsc. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszyły się licea, choć w tym roku chętnych do techników nie brakowało.

/ wroclaw.pl / Internet W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 - tylko do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław - wzięło udział ponad 10,5 tys. osób, czyli blisko o połowę więcej niż w latach ubiegłych, z czego spoza Wrocławia ponad 4,6 tys. W części placówek zwiększono liczbę pierwszych klas, bo kandydowało do nich "półtora rocznika". Liczbę klas pierwszych, w naszych szkołach ponadpodstawowych, zwiększyliśmy o 39. Między innymi tam, gdzie na rzecz szkół ponadpodstawowych przekazano budynki po zlikwidowanych gimnazjach. Na potrzeby "półtora rocznika" wykorzystujemy też wszystkie pomieszczenia, także te które do tej pory udostępnione były innym podmiotom prowadzącym szkoły - mówi Ewa Szczęch z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu. Więcej klas pierwszych powstało m.in. w: Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Świstackiego, w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej, Liceum Ogólnokształcącym nr I przy ul. Ks. J. Poniatowskiego, Liceum Ogólnokształcącym nr V przy ul. Kuronia, w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII przy ul. Zaporoskiej czy Liceum Ogólnokształcącym nr X przy ul. Pieszej. W sumie we Wrocławiu przygotowano prawie 11,2 tys. miejsc w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto oraz inne podmioty zewnętrzne, które uczestniczyły w elektronicznym procesie rekrutacji. I etap rekrutacji Do swoich wymarzonych placówek w I etapie rekrutacji zakwalifikowało się blisko 9,9 tys. osób (do placówek prowadzonych przez miasto Wrocław 9,3 tys.). Kandydaci najchętniej wybierali licea, choć i technika cieszyły się w tym roku sporym zainteresowaniem. Najbardziej popularnym okazało się Technikum nr 10 przy ul. Braniborskiej. Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych można sprawdzać od 21 lipca. Natomiast od 22 do 29 lipca kandydaci zakwalifikowani do wybranych przez siebie szkół muszą potwierdzić chęć rozpoczęcia nauki w tej placówce, poprzez złożenie wymaganych dokumentów (oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu). Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane 1 sierpnia. Co dalej? Osoby, które w pierwszym etapie nie dostały się do żadnej z wybranych placówek lub które dostały się do szkoły, ale jednak zmieniły zdanie i chcą uczyć się w innej, przystępują do II etapu rekrutacji. Składanie wniosków w etapie uzupełniającym odbywa się w dniach 2-4 sierpnia. 16 sierpnia zostaną podane do publicznej wiadomości - przez szkolną komisję rekrutacyjną - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zobacz również: GOPR przestrzega przed upałami. W Karkonoszach powyżej 25 stopni

Upały na Dolnym Śląsku. Kiedy będzie chłodniej?

Sensacyjne odkrycie na Dolnym Śląsku. Odnaleziono 1000-letni miecz

Nowe, elektryczne autobusy we Wrocławiu. Gotowa umowa na dostawę