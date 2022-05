Zarzut znęcania się nad zwierzęciem usłyszał 66-letni mieszkaniec Jawora, który przerzucił swojego psa przez dwumetrową bramę przytuliska TOZ. Policjanci zainterweniowali, po tym jak w mediach społecznościowych ukazał się film.

/ TOZ Jawor /

Mężczyzna zamiast oddać swojego czworonoga do miejscowego przytuliska, brutalnie złapał go za sierść i przerzucił zwierzę przez wysoką, bo dwumetrową bramę na plac jaworskiego TOZ-u - relacjonuje Ewa Kluczyńska oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego natychmiast podjęli działania zmierzające do zatrzymania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa. Mężczyzna został doprowadzony do jaworskiej komendy. Usłyszał zarzut znęcania się nad psem. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt grozi mu nawet do trzech lat więzienia.



Nie ma i nie będzie żadnego przyzwolenia na jakąkolwiek formy przemocy wobec zwierząt. Przypominamy o możliwości zgłoszeń za pośrednictwem aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wśród wielu kategorii do wyboru jest właśnie znęcanie się nad zwierzętami - dodała Ewa Kluczyńska.