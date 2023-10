Koniec sezonu Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej przy Hali Stulecia. To atrakcja łącząca wodę, światło, muzykę i projekcje. Na zakończenie już jutro (21.10) odbędzie się "Noc pokazów". W dwóch turach zostaną zaprezentowane wszystkie pokazy wyświetlane w tym sezonie.

/ Hala Stulecia we Wrocławiu / Facebook

To już pewnego rodzaju tradycja, że sezon Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej kończy się "Nocą pokazów". Zaplanowano ją na najbliższą sobotę (21.10) Chętni będą mogli zobaczyć za jednym razem pokazy, które zwykle były prezentowane pojedynczo. Wśród nich znajdą się: "Piękna i bestia", "Mikro i makrokosmos", "Dzień dobry Merlin", "4 żywioły" czy "Katedra demokracji".

Standardowo jeden pokaz trwa kilkanaście minut. Tutaj mamy zebrane je wszystkie razem. Trzeba się przygotować, że spędzimy na dworze niecałe 2 godziny. To zależy jaka będzie pogoda, ale może warto będzie trochę cieplej się ubrać - mówi Tomasz Myszko-Wolski, rzecznik prasowy Hali Stulecia we Wrocławiu.

Pierwszy z sobotnich (21.10) pokazów fontanny zacznie się o godzinie 18:00, a drugi o 20:00. Wstęp jest bezpłatny.

Wideo youtube

Niecka Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej ma około 1 hektara powierzchni. Składa się ze 182 dysz dynamicznych, 88 dysz specjalnych i 3 dysz ogniowych. Atrakcja to także 328 zatopionych w wodzie świateł i projektor, który wyświetla różne obrazy.

To jest olbrzymia instalacja, która działa na wzrok i na nasz słuch. To doświadczenie, które od kilkunastu lat przyciąga rzeszę turystów z regionu, Polski, ale i ze świata. Ta woda, światła i to wszystko, co jest wyświetlane tańczy w rytm muzyki - dodaje Myszko-Wolski.