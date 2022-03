Blisko 300 miejsc dla dzieci uchodźców z Ukrainy powstanie we wrocławskich żłobkach publicznych. Będą one przyjmowane od kwietnia, a Ukraińcy mogą liczyć na dofinansowanie na takich samych zasadach co Polacy.

/ Shutterstock Wrocławscy urzędnicy przypominają, że w związku ze zmianami w przepisach, wprowadzonymi specustawą, gminy i podmioty prywatne mogą uruchamiać dodatkowe miejsca opieki nad ukraińskimi dziećmi w żłobkach i klubach malucha na prostszych zasadach. Specustawa znosi m.in. limit dzieci przypadających na jednego opiekuna w grupie. Dzięki temu we Wrocławiu powstanie 289 miejsc w publicznych żłobkach, a w niepublicznych może powstać ok. 800 miejsc. Na mocy specustawy rząd przyznał też Ukraińcom (przybywającym do Polski po 24 lutego) możliwość pobierania dofinansowania do żłobka, na zasadach takich samych jak Polacy. Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku wynosi 400 zł miesięcznie – nie więcej jednak – niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Jeśli więc opłata rodzica wynosi np. 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie.

Obywatele Ukrainy, chcący posłać dziecko do żłobka, muszą je zarejestrować przez system rekrutacyjny na stronie https://rekrutacja-zlobki.um.wroc.pl/wroclaw/zlobek. Jest tam dokładna instrukcja w języku ukraińskim.

Zobacz również: Od niedzieli nowy rozkład lotów z wrocławskiego lotniska

We Wrocławiu kolejna pula mieszkań komunalnych do kupienia z bonifikatą

​Był na mszy, a po jej zakończeniu ukradł skarbonę z kościoła

Zaatakowali kuriera, ukradli jego samochód i część paczek. Są już w rękach policji