Zamiast poprawczaka-prace społeczne. Nastolatki będą odpracowywać swoje błędy we Wrocławiu - poinformował Urząd Miejski. Prace społeczne osób nieletnich są jednym ze środków wychowawczych, które sądy mogą orzekać jako alternatywę dla na przykład umieszczenia w ośrodku poprawczym.

/ Urząd Miejski Wrocławia / Materiały prasowe

Rozwiązanie reguluje ustawa "O wspieraniu i resocjalizacji osób nieletnich", a rozporządzenie, które przygotowała resort sprawiedliwości, wskazuje gdzie i w jaki sposób młodzież może odpracować swoje błędy - podał wrocławski magistrat.

Środowisko kuratorów czekało na te przepisy od wielu lat. Możliwość skierowania nieletnich do prac na cele społeczne, uzupełnia lukę w środkach wychowawczych, które można zastosować wobec osób, w przypadku których nadzór kuratora nie będzie skuteczny. Dotyczy to młodzieży między 13 a 18 rokiem życia. Pierwsze orzeczenie dotyczące nieletniego, skierowanego na prace społeczne, zostanie przekazane do Wrocławskiego Centrum Integracji do końca tego tygodnia - powiedziała Aleksander Samek, kierownik I Zespołu Kuratorów Sądowych, Sądu Wrocław Fabryczna.

Osoby nieletnie kierowane są do bezpłatnych prac społecznie użytecznych przez sądy rodzinne, które orzekają o czasie i wymiarze prac oraz sposobie ich kontrolowania.

Autorski program

Jak wskazują wrocławscy urzędnicy, w stolicy Dolnego Śląska został opracowany autorski program wykonywania prac społecznych przez osoby skazane. W mieście z nieodpłatnych prac na cele społeczne korzysta 140 instytucji, a rocznie osoby skazane odpracowują w nich około 100 tys. godzin.

Ewa Żmuda, zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Integracji, podkreśliła, że ta miejska instytucja przygotowała system organizacji prac społecznych skierowany do osób nieletnich.

Wierzymy, że tak jak w przypadku osób dorosłych działanie systemu przyniesie wymierne korzyści zarówno dla osoby nieletniej, jak i społeczności lokalnej - powiedziała Żmuda.

Podobnie jak w przypadku dorosłych, nieletni po otrzymaniu decyzji sądu, będą kierowani do Wrocławskiego Centrum Integracji. Tu zaś wskazywana będzie instytucja, w której nieletni będą pracować społecznie. Z nieodpłatnych prac korzystają m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, fundacje, stowarzyszenia, rady osiedli, czy organizacje kościelne. Jak wskazano, wartość tych prac w ubiegłym roku wyniosła ponad 2 mln zł.

Nieletni będą wykonywali prace porządkowe, prace pielęgnacyjne terenów zielonych oraz drobne prace malarskie. Osoby nieletnie będą kierowane do Wrocławskiego Centrum Integracji przez kuratorów rodzinnych z trzech wrocławskich sądów rejonowych.