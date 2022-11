50 seniorów i 45 kobiet w zaawansowanej ciąży będzie mogło skorzystać z uruchamianego przez powiat wrocławski pilotażowego programu usług teledycznych. U osób po 65. roku życia wykonywane będą m.in. badanie ekg, spirometria i pomiar ciśnienia tętniczego. Ciężarne dzięki przenośnemu urządzeniu KTG aż do porodu będą mogły monitorować stan dziecka.

Przenośny zestaw KTG / Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu /

Program "Powiat Wrocławski promuje e-zdrowie" ma na celu poprawę dostępność do opieki zdrowotnej i ułatwienie mieszkańcom badań.

To jest milowy krok, żeby e-zdrowie było bliskie mieszkańcom powiatu wrocławskiego - mówił podczas prezentacji programu starosta Roman Potocki. Jest to także uzupełnienie realizowanych od kilku lat akcji "Biała Niedziela w powiecie wrocławskim", podczas których w gabinetach moblinych badamy naszych mieszkańców - dodał.

/ Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

/ Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Seniorzy korzystając z urządzeń znajdujących się w przenośnej walizce telemedycznej będą mogli sprawdzić: masę ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze, temperaturę. Wykonają spirometrię, EKG i zmierzą saturację. Otrzymają fachowe podsumowanie wykonanych pomiarów i zalecenia, co do dalszego leczenia.

Współczesny senior korzysta z nowych technologii. Nie ma żadnych obaw, że nie będzie umiał obsłużyć urządzeń i myślę, że wiele osób będzie chciało z tego skorzystać - mówiła Danuta Winiarek z gminy Siechnica. .

Z kolei mieszkanki powiatu wrocławskiego, będące w co najmniej 34. tygodniu ciąży będą mogły wypożyczyć przenośny aparat KTG, a jego zapisy dokonane w warunkach domowych przesłać zdalnie do całodobowego Centrum Monitoringu Położniczego. W przypadku nieprawidłowości kobiety zostaną niezwłocznie poinformowane telefonicznie przez pracownika Centrum Monitoringu Położniczego, co mają zrobić.

Pierwszeństwo w programie mają kobiety z ciążą powikłaną np. z powodu cukrzycy lub nadciśnienia.

Nabór chętnych ruszył już dziś. Seniorzy powinni się kontaktować ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu 71 722 20 00 i pod adresem mailowym: powiatwroclawski@carebits.pl, a ciężarne najlepiej z infolinią: 22 308 03 00.

Starostwo przeznaczyło na ten cel w tym roku 70 tys. zł. Jeśli okaże się, że pilotaż będzie cieszył się powodzeniem, program będzie kontynuowany także w przyszłym roku.