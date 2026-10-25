Potężna wichura w Karkonoszach. Zamknięte szlaki i połamane drzewa

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Silny wiatr, którego prędkość dochodzi nawet do 150 kilometrów na godzinę, oraz intensywne opady śniegu w wyższych partiach gór – takie warunki panują obecnie w Karkonoskim Parku Narodowym. Władze parku zdecydowały się na zamknięcie części szlaków i apelują do turystów o rezygnację z wycieczek.

Połamane drzewa i zamknięte kładki

Jak informuje reporter RMF FM Michał Krasoń, najtrudniejsza sytuacja występuje w okolicach wodospadu Kamieńczyka, gdzie ze względów bezpieczeństwa zamknięto kładki prowadzące do atrakcji.

Silne podmuchy wiatru łamią drzewa, które mogą uderzyć w konstrukcje i stanowić poważne zagrożenie dla odwiedzających.

Staramy się je możliwie szybko usunąć, ale wiadomo, bezpieczeństwo pracowników parku jest na pierwszym miejscu, więc też nie biegniemy już zaraz, tylko po prostu zamykamy szlak, trzęsie, huczy, szarpie oknami, jest naprawdę wietrznie - mówi Piotr Słowiński, rzecznik parku.

Wietrznie i śnieżnie – niebezpieczne warunki w górach

W wyższych partiach Karkonoszy oprócz silnego wiatru pojawiły się także opady śniegu. Władze parku podkreślają, że warunki są wyjątkowo trudne i niebezpieczne.

Z powodu trudnych warunków władze parku zdecydowanie odradzają dziś wycieczki w góry. Na razie nie ma informacji, żeby ktoś ucierpiał w wyniku wichury.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i śledzenie komunikatów dotyczących sytuacji w Karkonoszach.