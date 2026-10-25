Alert przed silnym sztormem. IMGW wydał też ostrzeżenia dla kilku województw

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża, czyli północnej części woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego i północno-zachodniego krańca woj. warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo ostrzeżenie to będzie obowiązywało również na południu Podkarpacia, Małopolski, a także na krańcach Dolnego Śląska.
Na terenach objętych I stopniem ostrzeżenia IMGW prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa.
IMGW ostrzega też Wybrzeże przed silnym sztormem na południowo-wschodnim Bałtyku. Alert obowiązuje od niedzielnego poranka do godz. 16.
Natomiast, na południu woj. śląskiego oraz dolnośląskiego, przewidziane jest ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem.
Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południa - informuje Instytut.
Do mieszkańców Bielska-Białej oraz pow. bielskiego, cieszyńskiego oraz żywieckiego w woj. śląskim, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert z ostrzeżeniem przed prognozowanym silnym wiatrem w niedzielę.
Prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - ostrzega RCB.
Wszystkie stopnie ostrzeżeń zaczęły obowiązywać o poranku i potrwają najpóźniej do godz. 21.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, a alert II stopnia - wystąpienie tych zjawisk.