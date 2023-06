Policjanci z komisariatu Stare Miasto zatrzymali mężczyznę, który w centrum Wrocławia atakował kobiety. Sprawca ma jasne włosy i charakterystycznego irokeza na głowie. Funkcjonariusze proszą, by zgłaszały się do nich wszystkie poszkodowane osoby.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mężczyzna atakował przypadkowych przechodniów. Najczęściej uderzał kobiety w twarz i uciekał.

Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformował, że zatrzymano "podejrzewanego o naruszenia nietykalności kobiet, do których dochodziło w ostatnim czasie w centrum Wrocławia".

Policjanci apelują do wszystkich osób, które padły ofiarą tego mężczyzny, o zgłaszanie się do komisariatu przy ul. Trzemeskiej 12 we Wrocławiu. Kontakt do prowadzącego sprawę Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto nr tel. 47 87 131 31, 47 87 143 90.