Od soboty w Muzeum Narodowym we Wrocławiu możecie oglądać słynny "Poczet królów polskich" Jana Matejki. Ze względów konserwatorskich rysunki są pokazywane niezwykle rzadko.

Królowa Jadwiga / Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Materiały prasowe

Namalowany przez Matejkę poczet to 44 rysunki przedstawiające portrety królów, królowych oraz książąt polskich. Powstały na zlecenie właściciela wiedeńskiego wydawnictwa Maurycego Perlesa, który chciał, by artysta sporządził ilustracje do albumu o historii Polski.

Malarz wykonał portrety ołówkiem, a cały cykl uporządkował chronologicznie według kolejności panowania władców. Jako członek Towarzystwa Naukowego w Krakowie Matejko uczestniczył w komisyjnym otwarciu nagrobka Kazimierza Wielkiego na Wawelu i naszkicował znalezione we wnętrzu grobowca przedmioty, a także czaszkę samego króla i dzięki temu mógł zrekonstruować potencjalny wygląd władcy.

Ale w przypadku większości wizerunków artysta dysponował jednak skąpymi przesłankami, dlatego rysunki stanowią osobistą interpretację tego, jak mogli wyglądać dawni królowie i królowe Polski - podkreśla kuratorka wystawy Natalia Sienkiewicz.

Zgodnie z umową rysunki miały pozostać w Wiedniu jako własność Maurycego Perlesa. Ale w 1916 r. zostały wykupione przez lwowskiego mecenasa i kolekcjonera sztuki Bolesława Orzechowicza, który w 1919 r. podarował swoje zbiory miastu Lwów. W 1946 r. "Poczet królów polskich" trafił do Wrocławia.

Poczet, którego prezentacja potrwa do 2 listopada, jest pokazywany w ramach wystawy stałej "Sztuka polska XVII-XIX w.". W soboty możną ją będzie oglądać bezpłatnie.

Wydarzenia towarzyszące wystawie:24.06. godz. 12.00



Jan Matejko. Poczet królów polskich i jego znaczenie dla świadomości narodowej Polaków - bezpłatny wykład dla dorosłych w sali audiowizualnej 116 oraz na wystawie "Sztuka polska XVII-XIX w." - Natalia Sienkiewicz

28.10. godz. 11.00

Spotkanie z Janem Matejką - zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5-12 lat, wstęp z biletem za 5 zł, gmach gł. MNWr - Sławomir Ortyl

28.10. godz. 12.00