Jeśli pogoda na to pozwoli, we wtorek (13 września) we Wrocławiu rozpoczną się opryski przeciwko komarom. Akcja ma być prowadzona zarówno z powietrza, jak i z lądu.

/ Stephen Dalton / PAP W wakacje komarów było niewiele. Jednak po ostatnich ulewach podniósł się poziom wód w rzekach i wystąpiły lokalne podtopienia. To spowodowało, że obecnie mamy do czynienia z plagą tych owadów. Wrocław rozpoczyna opryski z powietrza i z lądu. Jeśli pogoda na to pozwoli, rozpoczną się już we wtorek, 13 września - poinformowano na oficjalnym portalu miasta. Zamieszczono tam także kilka rad, które mogą być przydatne w walce z komarami. Chodzi między innymi o zabezpieczenie pojemników, w których zbiera się deszczówkę. Może do tego posłużyć np. moskitiera. Dobrym sposobem może być też wymienianie wody w tych pojemnikach 2 razy w tygodniu, poprzez wykorzystanie jej do podlewania roślin. Innym ze sposobów jest usunięcie wszelkich niepotrzebnych pojemników, w których może gromadzić się woda. Chodzi o puszki, butelki, słoiki i zabawki - podkreśla miasto. Jeśli mamy w ogródku basen, należy go czyścić i zamontować filtry, a gdy nie będzie nam już potrzebny powinniśmy go opróżnić i zabezpieczyć. Zobacz również: Dwie osoby ranne po ataku we Wrocławiu. Sprawca zatrzymany

