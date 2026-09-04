Oto najstarsze miasto w Polsce. Znajduje się na Dolnym Śląsku

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Złotoryja, a nie Gniezno czy Kalisz, może pochwalić się tytułem najstarszego miasta w Polsce. Położona w sercu Dolnego Śląska, zachwyca nie tylko bogatą historią, ale i klimatem rodem z południowych Włoch. Co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe?

Miasto starsze niż Wrocław i Kraków

Wielu z nas, zapytanych o najstarsze miasto w Polsce, bez wahania wskaże Gniezno lub Kalisz. Tymczasem, jak pokazują dokumenty, palma pierwszeństwa należy się Złotoryi.

To właśnie ona została lokowana na prawie magdeburskim już w 1211 roku – znacznie wcześniej niż Legnica, Wrocław czy Kraków.

„Złota Góra, bo tak się wówczas nazywała, otrzymała prawa miejskie w 1211 roku i jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim” – czytamy w źródłach.

Złoto w nazwie, złoto w historii

Złotoryja nie bez powodu nosi swoją nazwę. Już przed 1200 rokiem w okolicach obecnego miasta pojawili się niemieccy górnicy, którzy przybyli tu, by wydobywać złoto. To właśnie od tego kruszcu wzięła się zarówno polska, jak i niemiecka nazwa miasta – Goldberg, czyli Złota Góra.

W pierwszym okresie wielkiego rozkwitu górnictwa, w latach 1180 - 1240, uzyskiwano, jak się dziś szacuje od 24 do nawet 48 kilogramów złota rocznie.

Oficjalne prawa miejskie nadał Złotoryi książę Henryk I Brodaty w 1211 roku, a lokacja odbyła się na zamku w pobliskiej Rokitnicy.

Dolnośląska perełka z włoskim klimatem

Dziś Złotoryja liczy nieco ponad 14 tysięcy mieszkańców i jest siedzibą powiatu nad rzeką Kaczawą. Miasto, choć niesłusznie omijane przez turystów, zachwyca zadbanym centrum, odnowionymi kamienicami i wąskimi uliczkami.

Położenie na pagórkowatym terenie Pogórza Kaczawskiego sprawia, że Złotoryja przypomina urokliwe miasteczka południowej Europy.

Złotoryja/ Shutterstock

Zabytki, które warto zobaczyć

Złotoryja to nie tylko historia, ale i mnóstwo zabytków. W miejskim rejestrze znajdziemy m.in. średniowieczne kościoły, zabytkowe kamienice i fragmenty dawnych murów obronnych.

Oto kilka najważniejszych zabytków Złotoryi, które trzeba i warto zobaczyć: Starówka (Stare Miasto), kościół pomocniczy pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny z 1230 r., brama Górna zw. Basztą Kowalską, z XIV w.,

zespół mauzoleów na cmentarzu komunalnym, katownia z XVIII wieku, młyn z częścią mieszkalną z połowy XVII w. czy wieża wodociągowa z pierwszej poł. XVIII w.

Złotoryja to idealne miejsce dla miłośników historii i architektury – a także dla tych, którzy szukają mniej oczywistych, ale niezwykle klimatycznych miejsc na mapie Polski.





Miasta w Polsce, lokowane na prawie magdeburskim, daty lokacji:

Złotoryja - 1211

Opole - 1217

Sandomierz - 1226

Toruń - 1233

Gniezno - 1238

Legnica - 1252

Poznań - 1253

Kalisz - 1257

Kraków - 1257

Wrocław - 1261

Gdańsk - 1263