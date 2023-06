Od jutra (26 czerwca) powiększy się strefa płatnego parkowania we Wrocławiu. W mieście przybędzie blisko 680 płatnych miejsc parkingowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Za pozostawienie samochodu kierowcy zapłacą na osiedlach Szczepin i Przedmieście Oławskie. Chodzi między innymi o takie ulice jak Miernicza, Kniaziewicza, Hercena, Stacyjna, Robotnicza czy Sikorskiego.

Za parkowanie trzeba będzie tam płacić od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00. Pierwsza godzina to koszt 3 złotych. Mieszkańcy mogą wykupić abonament.

Jak tłumaczy Wrocławski Ratusz - to właśnie mieszkańcy wnioskowali o wprowadzenie strefy, licząc na większą rotację w miejscach postojowych i bezpieczniejsze parkowanie.