​Niezwykłe odkrycie w I Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. Podczas remontu auli trafiono na zamalowane malowidło ścienne, przedstawiające XVI-wieczny herb Wrocławia i towarzyszące mu muzy. Został zamalowany prawdopodobnie przed II wojną światową. Zdecydowano, że herb zostanie odrestaurowany.

/ Jacek Sutryk / Facebook

Ten herb obowiązywał od XVI wieku do 1938 roku. Wtedy go zmieniono i być może w tamtych czasach został zamalowany, albo już za czasów komuny. Nie wiadomo - tłumaczy Marek Sempik, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego numer jeden we Wrocławiu.

Szkoła jest z 1907 roku, czyli gdzieś na początku XX wieku ten herb został namalowany. Ewenementem jest to, że wokół herbu są przedstawione muzy. Gdzieś słyszałem, że jest on w stylu art deco. To tak naprawdę zobaczymy, jak już będzie w pełni odtworzony. Widziałem projekt finalny tej koncepcji odtworzenia tego herbu i jest to jedyny herb Wrocławia w takiej formie przedstawiony z muzami, właśnie na murach naszej szkoły. Te muzy mają go ozdabiać - dodaje dyrektor.

Cieszę się, że nasza aula będzie jeszcze piękniejsza po remoncie i z tego herbu. Podkreśla to historię naszej szkoły, że jesteśmy najstarszym liceum we Wrocławiu. 77 lat funkcjonowania szkoły. Wcześniej tutaj mieściła się Victoriaschule, szkoła żeńska dla dziewcząt. I pewnie za jej czasów był ten herb namalowany - podsumowuje Marek Sempik.