Jeszcze tylko do czwartku w Muzuem Etnograficznym we Wrocławiu można oglądać wystawę "Pisanki i palmy wielkanocne". Niektóre z pisanek są tam bardzo nietypowe. Tak jak te wykonane za pomocą wietrła dentystycznego.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Od ponad pięćdziesięciu lat Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu prezentuje wystawę poświęconą pisankom i palmom wielkanocnym. Jej głównym celem jest popularyzacja i rozwijanie sztuki pisankarskiej na terenie Dolnego Śląska, a także dokumentacja zmian w tej dziedzinie.

Mamy pisanki wykonane wiertłem dentystycznym. O tyle jest to niezwykłe, że trzeba mieć ogromną wprawę, żeby w tej skorupce jajka gęsiego wywiercić bardzo misterne, piękne wzory. Zachwyca mnie jajko, które ma wyciętego kurczaczka. To jest to już rzeczywiście mistrzostwo. Jajka oklejone bursztynem, drutem cynowym też zaskakują swoją techniką - podkreśla Dorota Jasnowska, kuratorka wystawy.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Wśród tych najciekawszych pisanek są też pisanki zdobione techniką batiku, według wzorów huculskich. Są to misternie wypracowane motywy zdobnicze, geometryczne, które po prostu zaskakują swoją precyzją i mistrzostwem wykonania. Są po prostu wyjątkowe, wielobarwne, naprawdę piękne dzieła sztuki - dodaje Jasnowska.

Dopełnieniem ekspozycji są palmy, które w Niedzielę Palmową, zwaną Kwietną lub Wierzbną, uroczyście święci się w Kościele na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Te najbardziej tradycyjne wykonywane były z wierzbowych bazi przystrojonych barwinkiem lub bukszpanem i kolorowymi wstążkami.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Dolny Śląsk słynie z palm wykonywanych według wzorów Wileńskich. Ta palma jest niezwykle kolorowa. Jest wykonana z suszonych i barwionych kwiatów. Te kwiaty ułożone są w bardzo piękne motywy zdobnicze. W tak zwany sposób dywanowy - tłumaczy kuratorka.

Wszystkie prezentowane na wystawie prace będzie można kupić już 9 kwietnia, podczas kiermaszu wielkanocnego. Obędzie się we wrocławskim Muzeum Etnograficznym. Do wydarzenia dołączą dzieci z Ukrainy, które wraz z rodzicami przygotują stroiki, palmy i pisanki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na rzecz Związku Ukraińców w Polsce.