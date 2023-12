Nawet dwa lata więzienia grożą 71-latkowi, który prowadził samochód, mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie i nie posiadając uprawnień do kierowania. Mężczyzna wybrał się na zakupy z żoną, która prowadziła pojazd, również będąc pod wpływem alkoholu.

Nieodpowiedzialni seniorzy zatrzymani w niedzielę handlową / KMP Jelenia Góra /

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 17 grudnia, po godz. 16 w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie).

"Parkując samochód omal nie potrącił pieszego"

Policjanci otrzymali informację, wedle której kierujący pojazdem marki Volkswagen Transporter, najprawdopodobniej jest nietrzeźwy - przekazała podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Mężczyzna pod jednym z jeleniogórskich marketów parkując samochód omal nie potrącił pieszego, a gdy ten zwrócił mu uwagę, zaczął go wyzywać - wynikało ze zgłoszenia.

/ KMP Jelenia Góra /

Prawie 2 promile u mężczyzny i blisko 1 promil u kobiety

Kiedy na miejscu pojawili się funkcjonariusze, pojazd wyjeżdżał z parkingu, ale okazało się, że za kierownicą siedziała kobieta, a pasażerem był mężczyzna.

Mundurowi zatrzymali kierującą do kontroli i ustalili, że autem podróżowało małżeństwo. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało prawie 2 promile u mężczyzny i blisko 1 promil u kobiety. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, a kobiecie zostały one zatrzymane.

/ KMP Jelenia Góra /

Co grozi nieodpowiedzialnym seniorom?

Policjanci zatrzymali 70-letnią kobietę i 71-letniego mężczyznę.

Jak podają mundurowi, małżeństwo seniorów za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Grozić im może nawet do 2 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz kierowania pojazdami na kilka lat.