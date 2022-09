Dogrywka akcji Rowerowy Maj wystartowała! W ramach akcji najmłodsi wrocławianie zachęcani są do aktywnego dojeżdżania do szkoły czy przedszkola. W tym roku majowa kampania zostaje wydłużona o początek września. Szkoły i przedszkola, które do 22 września wykonają najwięcej przejazdów na rowerze, hulajnodze, wrotkach czy rolkach, otrzymają atrakcyjne nagrody.

Ogólnopolska kampania Rowerowy Maj promuje aktywne dojeżdżanie do szkoły i przedszkola wśród najmłodszych. Inicjatorem akcji jest miasto Gdańsk. W 2016 roku, gdy impreza po raz pierwszy zawitała do Wrocławia, wzięło w niej udział niemal 4 tys. aktywnych uczestników z 24 szkół i przedszkoli. Od tego czasu kampania przyciąga coraz więcej osób. W maju tego roku w akcji wzięło już udział ponad 25 tys. dzieci ze 114 wrocławskich przedszkoli i szkół podstawowych.

W majowej edycji, w zwycięskich placówkach, ponad 90 proc. uczniów i przedszkolaków dojeżdżało do placówek na rowerze czy hulajnodze. To imponujący wynik. Kampania cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród najmłodszych wrocławian, dlatego postanowiliśmy nie czekać do następnego maja i jeszcze w tym roku organizujemy we Wrocławiu jej dogrywkę. Chcemy, aby pozytywny zwyczaj jazdy rowerem trwał cały rok, stąd nowa propozycja na jesień- mówi Daniel Chojnacki, oficer rowerowy Urzędu Miejskiego.



Nagrody dla najbardziej aktywnych

Do wrocławskich szkół i przedszkoli trafiła informacja o wrześniowej odsłonie akcji. Nauczyciele i wychowawcy z placówek, które przystąpią do akcji Rowerowy Maj Dogrywka, codziennie będą odnotowywać, ile osób z klasy lub grupy w danym dniu dojechało na zajęcia w aktywny sposób - na rowerze, hulajnodze, wrotkach, rolkach czy deskorolce.



Klasy i grupy przedszkolne, które wykonają najwięcej przejazdów w ciągu blisko trzech tygodni, otrzymają grupowe vouchery na projekcje filmowe w kinie Nowe Horyzonty - mówi Urszula Jagielnicka z Biura Zrównoważonej Mobilności.



Konkurs Rowerowy Maj Dogrywka będzie trwać od 5 do 22 września, kiedy to przypada Europejski Dzień bez Samochodu.

