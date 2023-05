Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii będzie jedynym w Polsce i największym w Europie centrum pilotażowym w zakresie raka stercza. Placówka w ciągu roku zrekrutuje ok. 3,5 tys. Dolnoślązaków, by włączyć ich do eksperymentalnego programu skriningowego. Jego celem jest przetestowanie nowego algorytmu wczesnego wykrywania raka prostaty w badaniach przesiewowych, by zmniejszyć śmiertelność spowodowaną tym nowotworem. Na ten cel placówka otrzymała 1 mln euro dofinansowania z unijnej kasy.

U mężczyzn w Europie jeden z najwyższych współczynników umieralności ma rak prostaty. Jest też jednym z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Każdego roku diagnozuje się go u około 350 tys. Europejczyków.

Nie ma wątpliwości, że Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii to bardzo ważny ośrodek w naszym regionie, ale należy zaznaczyć, że jest on doceniany znacznie szerzej. Z punktu widzenia całego naszego kraju pełni on również kluczową rolę, szczególnie jeśli chodzi o funkcjonowanie Krajowej Sieci Onkologicznej oraz budowę nowego szpitala onkologicznego, która jest wspierana finansowo przez Rząd RP. Możemy też z całą pewnością powiedzieć, że DCOPiH jest ośrodkiem wyróżnianym na szczeblu europejskim, o czym świadczy przestąpienie do programu profilaktyki raka prostaty, którego celem jest wypracowanie nowych standardów, które będą później wdrażane w całej Europie - mówi Marcin Krzyżanowski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nowoczesne narzędzia pozwalają przyspieszyć wykrywalność raka. Celem projektu PRAISE-U - Smart Early Detection of Prostate Cancer (Mądry Skrining Raka Prostaty) jest zaprojektowanie algorytmu wczesnego wykrywania raka w badaniach przesiewowych i zmniejszenie śmiertelności spowodowanej tym nowotworem. Ma również ograniczyć nadwykrywalność choroby, która nie wymaga leczenia.

Nie każdy rak prostaty musi być leczony, część osób wystarczy mieć pod obserwacją i można tym z nowotworem żyć kilkadziesiąt lat, bo leczenie onkologiczne może mieć swoje powikłania np. zaburzenia erekcji, nietrzymanie moczu czy następstwa po radioterapii - mówi Dr Krzysztof Tupikowski, kierownik Centrum Nowotworów Urologicznych DCOPiH.

Dofinansowanie ze środków unijnych

W projekcie finansowanym przez Komisję Europejską bierze udział 25 instytucji z 12 krajów. Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii będzie jedynym w Polsce i największym w Europie centrum pilotażowym w zakresie raka stercza. Placówka w ciągu roku zrekrutuje ok. 3,5 tys. mężczyzn w wieku 50-69 lat pochodzących z Dolnego Śląska, by włączyć ich do eksperymentalnego programu badań przesiewowych (tzw. skriningu).

Na ten cel szpital otrzymał finansowanie w wysokości prawie 1 mln euro, to największe dofinansowanie w projekcie (cały projekt pochłonie ok. 10 mln euro).

Wyniki posłużą do napisania rekomendacji Komisji Europejskiej dla krajów Wspólnoty w zakresie metodologii prowadzenia badań przesiewowych tego nowotworu. Działanie to jest zgodne z Narodową Strategią Onkologiczna 2020-2030, która zakłada rozpoczęcie skriningu raka stercza w Polsce od 2024 r.

Projekt potrwa trzy lata

Projekt PRAISE-U podzielony jest na sześć pakietów roboczych. Które mają za zadanie gromadzenie wiedzy, opracowywanie protokołów dla programów badań przesiewowych, pilotażowe testowanie opracowanych protokołów, ocenę oraz rozpowszechnianie wyników.

Projekt będzie trwał trzy lata. Nabór pacjentów zacznie się w kwietniu 2024 r. - mówi Dr Katarzyna Hodyra-Stefaniak, Koordynator ds. Nauki, Dział Badań i Innowacji. W grudniu planujemy wystartować z kampanią informacyjną na temat naboru - dodała.

PRAISE-U (PRostate Cancer Awareness and Initiative for Screening in the European Union) to multidyscyplinarne konsorcjum skupione wokół czołowych europejskich klinicystów i naukowców zajmujących się rakiem prostaty, którego celem jest zmniejszenie śmiertelności spowodowanej tą chorobą.