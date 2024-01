Marzysz o niezapomnianych feriach zimowych 2024? Kochasz góry i jesteś fanem białego szaleństwa? Wonder home ma dla ciebie receptę na idealny wypoczynek! W naszych apartamentach w Karpaczu, szklarskiej porębie i Świeradowie-Zdroju czeka na ciebie niepowtarzalne połączenie luksusu i przygody. Chcesz poznać przepis na niezapomniane ferie? Zapraszamy do lektury!

/ Materiały prasowe

WONDER HOME — niezapomniane Ferie Zimowe 2024 w Górach!

Zaledwie kilka dni temu rozpoczęły się długo wyczekiwane ferie zimowe 2024. W tym roku jako pierwsi zimowego szaleństwa doświadczą mieszkańcy województw:

- dolnośląskiego

- mazowieckiego

- opolskiego i zachodniopomorskiego.

/ Materiały prasowe

To świetny moment, aby podjąć decyzję: Karpacz, Szklarska Poręba czy Świeradów-Zdrój? To właśnie w tych urokliwych górskich miasteczkach czekamy na was w APARTAMENTACH WONDER HOME.

Masz już plany na ferie? Jeśli nie, to daj się zainspirować i zarezerwuj apartament jeszcze dziś na www.wonderhome.eu

Mamy dla Ciebie do wyboru aż 350 apartamentów w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie Zdroju.

Dlaczego tam?

Są to topowe górskie miejscowości uwielbiane przez turystów.

/ Materiały prasowe

Karpacz to jedno z najpiękniejszych, karkonoskich miasteczek. Miasto leży u stóp Śnieżki (1603 m n.p.m.), najwyższego szczytu Karkonoszy. Karpacz to również świetna baza wypadowa do czeskiej Pragi.



Tuż po sąsiedzku, na stokach Gór Izerskich i Karkonoszy, położona jest Szklarska Poręba. Nad miastem góruje Szrenica — okazała góra wznosząca się na 1362 m n.p.m.

Kolejnym, idealnym miejscem na spędzenie ferii zimowych 2024 jest uzdrowiskowy Świeradów-Zdrój. To malownicze miasteczko położone jest w Górach Izerskich, w dolinie rzeki Kwisy.

"Ferie zimowe to czas wolny od zajęć szkolnych, podczas którego uczniowie mogą się zrelaksować, wypocząć, a przede wszystkim, nabierają siły i energii na dalszy okres nauki. Nic tak dobrze nie wpływa na ich zdrowie i samopoczucie jak zimowe szaleństwo, jazda na nartach, gry i zabawy z przyjaciółmi na zaśnieżonym stoku.

Z tego też względu naszą ofertę kierujemy zwłaszcza do rodzin, które chcą cieszyć ze wspólnie spędzonego czasu wolnego. Nasze apartamenty zlokalizowane są tuż przy stokach. Można wyjść w butach narciarskich i zaledwie 100 m dalej wjechać wyciągiem na stok" - mówi Magda Marcukiewicz, prezes Apartamentów Wonder Home.

/ Materiały prasowe

Trochę hotel, trochę dom — Apartamenty WONDER HOME

Budzimy inspiracje w naszych Gościach od 2013r. Świadczenie usług hotelarskich w lokalach apartamentowych stało się naszą pasją i jednocześnie największym wyzwaniem.

Oferta Wonder Home jest bardzo bogata, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Apartamenty różnią się zarówno pod względem designu, jak i wyposażenia. Z dumą oferujemy unikatowe i komfortowe lokale na wynajem na ferie, ale nie tylko.

"Apartamenty na wynajem krótkoterminowy to korzystna alternatywa dla hotelu, idealna zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Pokoje hotelowe standardowo przeznaczone są dla dwóch osób, a kiedy chcemy wyjechać całą rodziną konieczna jest rezerwacja kilku z nich. Pomijając już wysoką cenę wynajmu zwyczajnie brakuje miejsca do wspólnego spędzania czasu i organizacji posiłków. W Apartamentach Wonder Home jest inaczej. Tu cała rodzina lub grupa przyjaciół może wynająć jeden apartament. Oprócz kameralnych i niezależnych sypialni mają także dostęp do wspólnej przestrzeni w salonie, gdzie mogą miło spędzać czas w swoim towarzystwie" - mówi Magda Marcukiewicz, prezes Apartamentów Wonder Home.

Każdy z apartamentów jest w pełni wyposażony i posiada kuchnię lub aneks kuchenny. Dzięki temu nasi Goście mogą wspólnie przygotowywać smaczne posiłki dla całej rodziny. Bo przecież nic tak nie łączy ludzi, jak wspólny stół i dobre jedzenie!

W naszej ofercie posiadamy lokale przeznaczone nawet dla ośmiu osób. A w sytuacji, gdy grupa jest jeszcze większa, wystarczy wybrać sąsiadujące ze sobą apartamenty. W ten sposób można w pełni cieszyć się z czasu spędzonego z najbliższymi.

/ Materiały prasowe

W WONDER HOME kochamy zwierzaki

Planujecie spędzić ferie zimowe 2024 tylko we dwoje? Chcecie nacieszyć się sobą przy lampce dobrego wina? Apartamenty Wonder Home są idealnym miejscem dla par, które chcą spędzić te wyjątkowe chwile w romantycznej atmosferze.

Oferujemy nie tylko komfortowe zakwaterowanie, ale również unikalną przestrzeń stworzoną z myślą o intymności i relaksie. Wybierając Wonder Home, możecie cieszyć się spokojem i prywatnością.



Wybierasz apartament z kominkiem czy sauną?

Po całodziennej zabawie i spacerach na świeżym powietrzu, nic tak nie wpływa na dobre samopoczucie jak widok płonącego ognia w kominku i łyk gorącej herbaty. Wtuleni w wygodnym fotelu, spędzamy tak długie godziny na rozmowach z bliskimi, wpatrując się w cudowne kolory ognia. W ofercie Wonder Home posiadamy wiele komfortowych apartamentów z kominkami, stworzonych z myślą o dostarczaniu niezapomnianych wrażeń w zimowe wieczory.

Nasi Goście rezerwują na zmianę, apartamenty z kominkiem lub z sauną. Bo każdy może wybrać to, czego najbardziej potrzebuje. Sauna pomaga oczyścić organizm, wspiera nasze zdrowie i relaksuje.

To idealny pomysł na niezapomniane ferie zimowe 2024 w górach.

/ Materiały prasowe

W WONDER HOME kochamy zwierzaki

Planujesz wyjazd z rodziną i z ukochanym czworonożnym przyjacielem? W Wonder Home rozumiemy, jak ważne jest towarzystwo naszych pupili. Dlatego z radością informujemy, że nasze apartamenty są przyjazne zwierzętom.



Przyjedziesz do recepcji WONDER HOME, czy wolisz CHECK-IN online?

Aby zapewnić Gościom Wonder Home profesjonalną obsługę, posiadamy aż 5 nowoczesnych recepcji. Służą one do załatwiania standardowych formalności rezerwacyjnych. Ale to nie jedyna opcja na zakwaterowanie w naszych apartamentach.

Dla wygody naszych Gości, udostępniamy system Check-in online, który umożliwia przyjazd i zameldowanie do wybranego apartamentu, nawet poza godzinami pracy recepcji. To bardzo wygodne rozwiązanie i duże ułatwienie dla wielu Gości.

"To dziś już niemal konieczność. W ciągu jednej nocy w sezonie wysokim, gościmy u nas blisko 2000 osób. Goście przyjeżdżają z coraz odleglejszych miejscowości. Nasze recepcje pracują każdego dnia, od poniedziałku do niedzieli po 12 godzin na dobę. Pomimo tego dość często dochodzi do sytuacji, kiedy Goście nie są w stanie dojechać w godzinach pracy recepcji. Dlatego udostępniamy im system Check-in online, dzięki czemu mogą od razu rozgościć się w wybranym apartamencie. To duża wygoda i ułatwienie, a dla niektórych, ulubiona forma podróżowania" - mówi Magda Marcukiewicz, prezes Apartamentów Wonder Home.

/ Materiały prasowe

Wszystko czego potrzebujesz jest w WONDER HOME

Dla miłośników pieszych wycieczek Wonder Home jest idealnym wyborem. Nasze lokalizacje są strategicznie umieszczone blisko szlaków i tras turystycznych, z dala od zgiełku tętniących życiem deptaków i placów miejskich.

W swojej ofercie mamy wyjątkowe apartamenty, które umożliwiają naszym Gościom prawdziwy relaks i "zanurzenie się w naturze". To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie ciszę i pragną spędzić czas sam na sam ze swoimi myślami.

Dodatkowo, w naszej ofercie znajdziesz także apartamenty z zapierającym dech w piersiach widokiem na góry. Zarezerwuj już teraz i doświadcz harmonii z naturą podczas górskich ferii zimowych 2024 z Wonder Home www.wonderhome.eu

Dla miłośników wyjątkowych doznań kulinarnych topowe restauracje w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i Świeradowie-Zdroju przygotowały szeroką ofertę znakomitych dań. Niezależnie od tego, czy pragniesz delektować się tradycyjnym żurkiem w chlebie, włoską pizzą czy pieczonym pstrągiem — restauracje te z pewnością spełnią Twoje oczekiwania.

Aby uczynić Twój pobyt jeszcze bardziej smakowitym, w każdym apartamencie Wonder Home znajdziesz Welcomebook, w którym polecamy najlepsze restauracje w danej lokalizacji.

W Wonder Home wiemy, że w dzisiejszych czasach dostęp do internetu jest absolutnie niezbędny. Dlatego w naszych apartamentach oferujemy szybki internet bezprzewodowy. Tak, aby każdy mógł cieszyć się pełną swobodą korzystania z urządzeń elektronicznych i zachować łączność nawet podczas zasłużonego odpoczynku.



W Apartamentach WONDER HOME Goście są dla nas najważniejsi

Doceniamy każdego, kto wybiera Apartamenty Wonder Home. Dlatego z myślą o naszych Gościach przygotowaliśmy wyjątkową ofertę specjalnych zniżek w wielu popularnych punktach gastronomicznych, handlowych i rozrywkowych.

Wszelkie informacje dotyczące korzystania ze zniżek zawarte są w naszym Welcomebooku, który jest dostępny w każdym apartamencie. Nasze wyjątkowe podejście do gościnności ma na celu sprawić, aby pobyt w Apartamentach Wonder Home był nie tylko komfortowy, ale także pełen wyjątkowych doświadczeń.

Dołącz do grona Przyjaciół Wonder Home! Zarezerwuj swój apartament na ferie zimowe 2024 już teraz www.wonderhome.eu i zacznij tworzyć wspomnienia, które będą trwać przez długie lata.



WONDER HOME — Twój dom z dala od domu!