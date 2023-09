We Wrocławiu ruszył dziś dziesiąty Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”. Potrwa cztery dni. W tym czasie odbędą się pokazy cyrkowe, animacje i warsztaty oraz oczywiście spektakle teatralne. Zaprezentują się artyści z Polski, Włoch, Finlandii, Litwy czy Słowacji.

fot. Karol Budrewicz / 10. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada” / Internet

Międzynarodowe teatry grają spektakle dla dzieci od 6 miesiąca życia do takich dla nastolatków, spektakli familijnych i dla tych dzieci, które siedzą w nas dorosłych. Po to, żeby taki teatr na najwyższym światowym poziomie mógł przyjechać do dzieci z tych krajów, do których może dzieci nie jadą akurat oglądać teatru. Żeby rozwijać międzykulturowo, łączyć międzypokoleniowo, rozwijać wyobraźnię, uczyć o emocjach. Rozpoczynać rozmowy na różne tematy - mówi Wiktoria Wiktorczyk producentka Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci "Dziecinada".

Mamy dwie główne linie tematyczne spektakli. Pierwsza jest taka, że często artyści teraz sięgają do tematu przyrody. Tego, jak powinniśmy dbać o naszą planetę i jak nasze działania na nią wpływają. Jesteśmy po spektaklu "Rzeka" o wodzie. Bardzo pięknym, nawiązującym do tego, że w różnych kulturach świata woda jest takim symbolem początku życia, początku świata. Mamy też jutro spektakl "Kołysanka dla Ziemi", o tym jak właśnie nasze działania wpływają bezpośrednio na kondycję naszej planety - dodaje.

Pokażemy też spektakl z Włoch, w którym głównym narzędziem użytym na scenie, poza lalkarstwem i znakomitym aktorstwem, będą bańki mydlane. I ten spektakl już wchodzi w ten drugi nurt, o którym chciałam powiedzieć. Wiele spektakli na "Dziecinadzie" w tym roku mówi o relacjach międzyludzkich i o emocjach - podkreśla Wiktorczyk.

/ Paweł Pyclik / RMF FM

Jak poinformował organizator - tegoroczne wydarzenia odbędą się w pięciu lokalizacjach: Impart Centrum, Firleju, Centrum na Przedmieściu, Teatrze Polskim - scena na Świebodzkim oraz Centrum Historii Zajezdnia, gdzie zaplanowano ekscytujący dzień plenerowy.

Najwięcej atrakcji zaplanowano 30 września na placu przy Centrum Historii Zajezdnia. Strefa plenerowa wypełniona będzie ekscytującymi i spektakularnymi występami. Chodzi m.in. o akrobatyczny pokaz cyrkowy - podano.

Szczegółowy program można odnaleźć na stronie internetowej Festiwalu.