Wyjątkowy pojazd MPK Wrocław, ozdobiony egzotycznymi roślinami, w najbliższych dniach będzie kursował po wrocławskich torowiskach na trzech regularnych liniach tramwajowych. Promuje barwne wydarzenie, które co roku odwiedzają tysiące gości. To rozpoczynający się w sobotę XXXII Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu.

Taka instalacja ma sprawić, że podróż po Wrocławiu będzie przyjemniejsza dla naszych pasażerów. Wiosna za oknami tramwajów nas nie rozpieszcza. Chcemy więc w ten sposób choć fragment tej kolorowej pory roku przenieść do wnętrza pojazdu - mówi Krzysztof Balawejder, prezes wrocławskiego MPK. Jednocześnie pomagamy po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, reaktywować imprezę, która od ponad 30 lat pobudza wyobraźnię mieszkańców Dolnego Śląska - dodaje prezes.

Autorem aranżacji jest Maciej Krzus, uznany mistrz florystyki. Do ozdobienia Kwiecistego Tramwaju wykorzystał różne gatunki roślin.

W założeniu cała instalacja miała być kwiatowa, bardzo kolorowa i przyciągająca uwagę. Stworzyliśmy więc koncepcję w dużej harmonii kontrastów. Połączyliśmy mocne, nowoczesne, intensywne kolory tak, aby całość dobrze współgrała z kolorem tramwaju, jego wnętrzem czy siedzeniami. Jeżeli zaś chodzi o same rośliny, użyliśmy tych ozdobnych traw, lotosów, egzotycznego suszu - zaznacza Maciej Krzus.

/ MPK Wrocław / Materiały prasowe

Kwiecisty Tramwaj będzie kursował do piątku. Przewiezie pasażerów naprzemiennie na trzech regularnych liniach tramwajowych - 2, 4 i 10. Można nim jeździć korzystając z dotychczas posiadanych biletów okresowych czy kupując tradycyjne bilety jednorazowe. Jego przygotowanie trwało ponad trzy godziny. To była misterna praca i jednocześnie spore wyzwanie logistyczne - podkreślono w komunikacie prasowym MPK.

Dziękujemy MPK Wrocław za podjęcie tej rękawicy i zorganizowanie akcji Kwiecistego Tramwaju i to przy udziale tak nowoczesnego taboru. Po dwóch latach przerwy możemy wrócić do realizowania największego wydarzenia na Dolnym Śląsku na zbliżającą się majówkę. 30 zamkowych sal udekorowanych przez 60 florystów. Instalacje stworzone z kilkudziesięciu tysięcy roślin - zachęca Anna Żabska, prezes zarządu Zamku Książ.

XXXII Festiwal Kwiatów i Sztuki rozpoczyna się 30 kwietnia w Zamku Książ. Potrwa do 3 maja. To impreza, która cyklicznie gromadzi tysiące gości nie tylko z całego Dolnego Śląska, ale także z zagranicy. Tegoroczna edycja zabierze widzów do dziecięcych lat - w świat baśni i bajek. Nie zabraknie więc chociażby spotkań z postaciami Disneya - Kaczorem Donaldem czy Myszką Mickey, a do tego Królewną Śnieżką, Kopciuszkiem czy Piękną oraz z Bestią.