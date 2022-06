Wrocław pamięta o Lady Pank. Z okazji 40-lecia działalności legendarnego polskiego zespołu, w miejscu kultowego Jazz Klubu Rura, odsłonięto krasnala o nazwie Mała Lady Punk.

Na odsłonięciu krasnala pojawili się członkowie zespołu Lady Pank. / Miasto Wrocław /

Z okazji 40-lecia zespołu Lady Pank na ul. Łaziennej we Wrocławiu odsłonięto nowego krasnala, który nosi nazwę Mała Lady Pank.

Jan Borysewicz z krasnalem o nazwie Mała Lady Pank. / Miasto Wrocław /

Tak wygląda Mała Lady Pank. / Miasto Wrocław /

Dla liderów zespołu Jana Borysewicza i Jan Panasewicza to była wzruszająca chwila.

Najbardziej mnie cieszy, że zespół istnieje i gra nam się świetnie. A to miejsce jest dla mnie wyjątkowe. Doskonale pamiętam klub Rura, poznałem tutaj znakomitych muzyków. A Wrocław z tamtych czasów to słynny Pałacyk, Rura i inne klubu muzyczne. Wszystko razem było tak twórcze, że nie wyobrażałem sobie, by nie założyć zespołu - powiedział Jan Borysewicz.

Mała Lady Punk to pierwszy singel zespołu Lady Pank. Utwór skomponował Jan Borysewicz, a tekst napisał Andrzej Mogielnicki, który opisał w utworze zjawisko groupies.