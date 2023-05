We Wrocławiu zamieszka nowy krasnal. Już 5 czerwca na ul. Legnickiej stanie Gopruś - krasnal ratownik. To gest podziękowania dla ratowników GOPR za ich służbę. Zorganizowana zostanie też akcja wspierająca ratownictwo górskie.

Ratownicy GOPR / Materiały prasowe

Gopruś to kolejny krasnal, który stanie na wrocławskich ulicach dzięki działaniom najstarszego we Wrocławiu sklepu górskiego. Górskie krasnale stanęły wcześniej już przy sklepach w okolicy Placu Grunwaldzkiego i dworca Wrocław Główny. Krasnal Gopruś, to nie tylko gest podziękowania ratownikom za ofiarną służbę w górach, lecz także znak mocnej współpracy pomiędzy Skalnikiem a Fundacją GOPR.

Wesprzyj ratowników

W dniu odsłonięcia nowego krasnala GOPR i Skalnik przeprowadzają akcję, podczas której będzie można wesprzeć ratowników i wygrać szkolenie z Goprowcami. Z każdych zakupów zrealizowanych tego dnia w sklepie na ul. Legnickiej 59, Skalnik.pl przekaże 10 proc. ratownikom GOPR.

Każdy kto wesprze akcję, weźmie też udział w konkursie, w którym do wygrania jest szkolenie górskie prowadzone przez ratowników GOPR.

Ekipa Skalnika zaprasza, by tego dnia odwiedzić Goprusia. Z ratownikami GOPR będzie można spotkać się już od godz. 16. O 17 zaplanowano odsłonięcie krasnala, którego dokonają: naczelnik służby górskiej Piotr Zamorski (GOPR Karkonosze), prezes Grupy Sudeckiej GOPR Łukasz Felcenloben oraz prezes Grupy Karkonoskiej GOPR Daniel Chojnacki.