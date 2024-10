Powódź zrujnowała szkołę podstawową i przedszkole dla ponad setki dzieci. Teraz placówkę odbuduje prywatna firma. Właśnie w Żelaźnie koło Kłodzka na Dolnym Śląsku rozpoczęła się budowa placówki modułowej - nowa szkoła powstanie w ciągu zaledwie kilkunastu dni - za darmo.

Budowa szkoły modułowej w Żelaźnie / Martyna Czerwińska / RMF FM

Starsze dzieci wyjeżdżały na zielone szkoły, młodsze uczą się na 3. piętrze, które ocalało podczas powodzi. W Żelaźnie jest już chłodno, aby dzieci nie zmarzły cały czas pracują agregaty i farelki. Warunki są jednak bardzo trudne - mówi dyrektor Agata Kulczak i przyznaje, że szkoła modułowa jest dla nich zbawieniem.

Dzieciaki muszą wrócić do szkoły, muszą mieć bezpieczne warunki - podkreśla dyrektorka w rozmowie z reporterką RMF FM.

1/4 dzieci z tej placówki straciła nie tylko szkołę, ale także domy. Nauka w zupełnie innej placówce byłaby więc dla nich dodatkowym obciążeniem.

Wszystko jest zalane, ciężko mi się na to patrzy, życie jest ciężkie, gdy rodziny nie mają gdzie żyć - mówi jedno z dzieci.

Szkoła modułowa / materiały prasowe

Modułowa szkoła dla powodzian w Żelaznie

W ciągu zaledwie kilkunastu dni powstanie szkoła i przedszkole o łącznej powierzchni 663 m². Będzie to budynek modułowy, czyli składający się z gotowych oraz wykończonych wewnątrz kontenerów.

Budynek, w którym już niebawem będą uczyć się dzieci powodzian składać się będzie z 54 modułów, obejmujących 9 pomieszczeń lekcyjnych dla ponad 80 uczniów klas 1-8, dwie sale dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym, szatnie, 3 gabinety specjalistyczne, pokoje dla nauczycieli, dyrekcji szkoły oraz przestrzenie sanitarne dostosowane do różnych grup wiekowych.

Nowy obiekt znajduje się w sąsiedztwie dotychczasowej szkoły, która na skutek powodzi wymaga teraz generalnego remontu.

Szkoła modułowa / materiały prasowe

We współpracy z naszymi partnerami jesteśmy w stanie pomóc powodzianom i zapewnić ich dzieciom - uczniom i przedszkolakom - komfortowe warunki do nauki. Wykorzystując naszą specjalizację i zasoby, poszliśmy za głosem naszych serc. To przy okazji również test efektywności naszego działania w warunkach kryzysowych - tłumaczy Mariusz Brudnicki, wiceprezes Modular System, firmy, która postawi nową szkołę w Żelaźnie.