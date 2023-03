Policjanci z Kruszyna na Dolnym Śląsku zatrzymali 32-latka podejrzanego o kradzieże paliwa z maszyn leśników w gminie Gromadka. Łupem podejrzanego padła również fotopułapka, która zarejestrowała jego wyczyny.

Zatrzymanie podejrzanego / KPP Bolesławiec / Policja

Mężczyzna usłyszał zarzuty: kradzieży, kradzieży z włamaniem i złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, do czego się przyznał.

Okazało się, że 32-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności, wobec czego, zaraz po zakończeniu przez policjantów czynności z jego udziałem, trafił on do zakładu karnego, gdzie będzie oczekiwał na decyzje sądu w sprawie jego ostatnich występków - poinformowała asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu

Ze względu na to, że mężczyzna był już w przeszłości karany, grozi mu wyższa kara - do 15 lat pozbawienia wolności.