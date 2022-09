10 tys. kopert życia trafi do wrocławskich seniorów. MOPS rusza z drugą edycją akcji. Podczas pierwszej edycji wydrukowano i rozdano 50 tys. kopert. Akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem.

/ Materiały prasowe

Po ogromnym zainteresowaniu wrocławskich seniorów oraz pozytywnym odzewie ze strony lekarzy i ratowników medycznych, po pierwszej edycji - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny rusza z akcją rozpowszechniania "Kopert życia."

Projekt skierowany jest do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych.

We Wrocławiu mieszka ponad 177 tysięcy seniorów powyżej 65. roku życia - to 27 % wszystkich miasta. Do końca roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozda 10 tysięcy „Kopert życia”.

„Podczas pierwszej edycji wydrukowaliśmy 50 000 kopert życia – dostawaliśmy bardzo dużo sygnałów, że ta bardzo prosta rzecz naprawdę ratuje życie - dlatego postanowiliśmy zorganizować drugą edycję. Chcemy z kopertami życia dotrzeć do jak największej liczby wrocławian” – mówi Andrzej Mańkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czym jest koperta życia?

„Koperta życia” ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. Jej działanie jest bardzo proste: polega na wypełnieniu krótkiej karty informacyjnej o zdrowiu , chorobach, zażywanych lekach i wszelkich schorzeniach. Wypełnioną ankietę umieszcza się w specjalnym woreczku, a następnie wkłada do lodówki (lub zawiesza na lodówce za pomocą magnesu). Na lodówce widnieje naklejka lub magnes, dzięki, której ratownicy wiedzą, że dana osoba wypełniła formularz, w którym znajdują się bieżące informacje o stanie zdrowia pacjenta.

„Koperta życia” stanowi nie tylko nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększa również poczucie bezpieczeństwa osób starszych oraz niepełnosprawnych.





/ Materiały prasowe

Na terenie miasta Wrocławia „Koperty życia” rozdawane będą z pomocą Wrocławskich Rad Osiedli, Domów Seniora. Ponadto przy okazji organizowanych przez miasto eventów dla seniorów oraz podczas zajęć sportowych prowadzonych w ramach projektu „Trener Seniora”.

„Karta informacyjna” jest ważna przez rok lub do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej.