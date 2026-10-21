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Koparka utknęła na torach. Uderzył w nią pociąg

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (17:00)

Pociąg relacji Świdnica - Wrocław Główny zderzył się z koparką w stolicy Dolnego Śląska. Do kolizji doszło w rejonie ulic Gazowej i Międzyleskiej. Nikt nie został poszkodowany. Kierowca koparki uciekł z miejsca zdarzenia.

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Koparka utknęła na torach. Uderzył w nią pociąg
Pociąg Kolei Dolnośląskich (zdj. ilustracyjne, fot. Longfin Media) /Shutterstock

Informację o niebezpiecznym zdarzeniu przekazało biuro prasowe Urzędu Miasta Wrocławia. 

Operator koparki prowadzącej prace remontowe przy wiaduktach na Brochowie chciał przeciąć torowisko i utknął na torach. W stojącą na torach koparkę uderzył pociąg relacji Świdnica - Wrocław Główny - wyjaśniono. 

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Po zderzeniu zablokowany jest jeden tor. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. 

Kierowca koparki uciekł i jest poszukiwany przez policję. 


Źródło: RMF24
Tagi: Pociąg Wrocław

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