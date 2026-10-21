Koparka utknęła na torach. Uderzył w nią pociąg

Pociąg relacji Świdnica - Wrocław Główny zderzył się z koparką w stolicy Dolnego Śląska. Do kolizji doszło w rejonie ulic Gazowej i Międzyleskiej. Nikt nie został poszkodowany. Kierowca koparki uciekł z miejsca zdarzenia.
Informację o niebezpiecznym zdarzeniu przekazało biuro prasowe Urzędu Miasta Wrocławia.
Operator koparki prowadzącej prace remontowe przy wiaduktach na Brochowie chciał przeciąć torowisko i utknął na torach. W stojącą na torach koparkę uderzył pociąg relacji Świdnica - Wrocław Główny - wyjaśniono.